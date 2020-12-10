"Поколение, родившееся в последней трети девятнадцатого века (условно - ровесники Ленина), за время своей активной жизни стали свидетелями и первыми пользователями целого потока инженерных чудес: электрическое освещение, телефон, трамвай, небоскреб, автомобиль, самолет и многое еще было изобретено и стало "обычным" за время их жизни", - пишет историк на своей странице в Facebook.

"То есть начинали они жить в мире, вполне узнаваемом "из Средневековья", где освещали жизнь открытым огнем, а путешествовали на лошадях (ну ладно, железные дороги и пароходы уже были), - а в пожилом возрасте могли (если жили, например, в США) купить домой холодильник, радио и стиральную машинку. Неудивительно, что в этом поколении стал чрезвычайно популярен социализм в его разных формах, - от научного до "бытового": многим казалось, что если человек научился летать по воздуху, то он легко может и перестроить общество, сделав его более справедливым.

Однако во второй половине жизни вдруг оказалось, что технические чудеса сделали войну тотальной и более смертоносной, чем когда-либо, - мир провалился в кошмар первой мировой ("Великой войны"). А светлое будущее социализма превратилось в тоталитарные и тоже смертоносные эксперименты в России и (в форме "национал-социализма") Германии. Поколение, родившееся сто лет спустя, стало свидетелем появления и первым пользователем интернета и мобильной связи; оно же впервые в таких масштабах усвоило релятивизм и конструктивизм (многие - даже не зная значения этих слов) применительно к общественным установлениям. В каком-то смысле их торжество стало реакцией на господство эссенциалистских идеологий в предыдущее столетие. Казалось, оно обеспечит дальнейшее продвижение человечества к индивидуальной свободе.

Во второй половине жизни это поколение ("мы") видим, как интернет и вездесущая связь способствуют появлению "цифрового концлагеря" и сужению пространств свободы, а конструктивизм взят на вооружение государственными пропагандистами, размывающими саму ценность этой свободы. ("Пост-правда" и "полезные мифы" - наиболее очевидные примеры).

(Дальше - совсем странно).

Невозможно предсказать, какие идеи придут на смену, чем будут зачитываться наши внуки. Уже сейчас многие пишут о "новом Средневековье" и отказе от сциентизма. Я бы предположил (через "отрицание отрицания"), что новым запросом будет что-то, на что можно опереться, - и даже не исключаю, что новое слово придет откуда-нибудь из религиозных учений, - новое "Великое пробуждение" или новый фундаментализм завоюет миллиарды адептов.

Но, как Ленин не прочел Фуко, так и нам не дано будет вознести эту молитву".