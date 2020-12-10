Пресс-служба Президента России Совещание по экономическим вопросам, 9 декабря 2020 года

Пресс-служба Президента России

"Вчера на селекторе Владимир Владимирович делился воспоминаниями с министром с/х Дмитрием Патрушевым", - пишет бывший политик на своей странице в Facebook.

"Вы еще человек молодой, не помните, а я помню. Говорили так: в Советском Союзе есть всё, только не всем хватает. Но тогда не хватало, потому что дефицит был, а сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно"

Как быть? Либо сделать так, чтобы у людей появились возможности иметь больше денег. Либо - контролировать цены.

С первым вариантом мороки много, а через неделю у Путина Большая пресс-конференция. Поэтому сегодня премьер Мишустин поручил проработать с крупными торговыми сетями проблему роста цен на продукты и к 17:00 доложить.

Вероятно, предложат Госкомцен возродить. Пока специалисты еще живы. Не один же Владимир Владимирович помнит, как было в Советском Союзе".