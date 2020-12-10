"Президент Путин, как сообщается, "выразил беспокойство ростом цен на основные продукты питания". Видимо, сходил в магазин. Где одни сотрудники ФСО изображали продавцов, а другие - покупателей. А третьи изображали сами себя, чтобы президент чувствовал себя в безопасности. Вдумайтесь: Путин недоволен тем, что в результате двадцати лет правления Путина у граждан может не хватать денег на продукты", - пишет депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга на своей Facebook.

"Может быть, эти двадцать лет правил какой-то другой Путин? А если тот же - так отмените абсурдные "антисанкции", снимите запрет на ввоз продуктов из Европы, и цены упадут. Просто потому что конкуренция, от которой Путин избавил "отечественного производителя", позволив ему производить плохо и дорого.

Или дайте, наконец, людям деньги из пресловутой "кубышки"- в качестве компенсации за потери в результате введенных Путиным и его боярами запретов и ограничений.

"Яблоко" это предлагало еще в конце марта, потом идею подхватили другие - но Путин остался непреклонен: бюджет - это для "своих", а не для граждан. Для "кормления" приближенных олигархов и госкомпаний, и для обеспечения лояльности "силовиков", которые в трудную минуту должны будут защитить и уберечь. И потому на них деньги есть и всегда, а на гражданах велено экономить и не допускать "неэффективного расходования средств". Их собственных средств, заметим: бюджет - это налоги, уплаченные гражданами или предприятиями, где они работают.

И потому "друзья президента", его бывшие сослуживцы, телохранители, стольники, конюшие, кравчие и постельничие, а также соседи по "Озеру" и их отпрыски процветают, демонстрируя небывалые бизнес-таланты - в разительном контрасте с подавляющим большинством остальных. Пока процветает и остается безнаказанным воровство и коррупция - денег на нужды граждан не будет никогда.

Выступая 9 декабря на заседании петербургского Законодательного Собрания, я напомнил известный рецепт сингапурского лидера Ли Куан Ю - как победить коррупцию. "Начните с того, что посадите трех своих друзей: вы точно знаете, за что, и они знают, за что".

Думается, впрочем, что трех "друзей президента" будет недостаточно.

P.S. Министерство юстиции ответило на предложение Бюро партии "Яблоко" - подписать международную конвенцию о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, внести ее на ратификацию и подготовить необходимые поправки в законодательство.

Суть конвенции - возможность граждан в суде взыскать с государства ущерб от использования власти в корыстных целях. Именно государство должно нести ответственность за действия коррупционеров, возвращать деньги в бюджет и возмещать вред пострадавшим.

Министерство сообщило, что планирует согласовать со всеми инстанциями присоединение России к этой конвенции. Посмотрим, как пойдет согласование".