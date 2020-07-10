"Мог ли депутат от ЛДПР и "бизнесмен из 90-ых" быть организатором убийств? Да запросто. И из кремлевских гостиных уже доносится - мол, предлагала вам "Единая Россия" нормального кандидата на губернаторских выборах (нормального - это в смысле не убийцу), а вы выбрали бандита. Дескать, карающая длань автократии - это единственное, что отделяет нас от бандосов, избранных неразумным народом", - пишет публицист в Facebook в связи с арестом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

"Но почему в российскую политику идут бандиты, а в, скажем, американскую или британскую (обычно) не идут? Дело в том, что политика в условиях автократии - это крайне рискованный бизнес. Игра с нулевой суммой. Здесь нет ротации элит, в рамках которой проигравшие считаются таковыми лишь до следующего раунда. Если проигрываешь в автократии - это гейм овер, можно лишиться жизни и свободы. Если выигрываешь - сорвать джекпот, поднявшись из грязи в князи.

Кого привлекает такая система? Разумеется, тех, кто готов играть в такие игры. Людей с психологией разбойников и пиратов. Для нормальных людей риски слишком высоки. Особенно, если есть навыки позволяющие ездить на других социальных лифтах (например, свалить в эмиграцию).

Высокие ставки также диктуют необходимость себя обезопасить. На практике это значит, что хороший руководитель в автократической цепи заинтересован в том, чтобы иметь черную папочку на каждого в своем окружении. На всякий случай. Чтобы не подсидели. Нет скелетов в шкафу? Трупов в подсобке? Счетов в оффшорах? Опасный человек, не возьмем такого. То есть, автократия не просто привлекает разбойников - она еще и отбирает именно таких. В этом смысле "Единая Россия" отличается тем, что туда берут жуликов и воров посолиднее. А если вы совсем каннибал и кровь с клыков капает - пожалуйте во второй эшелон, в ЛДПР.

При всем при этом на губернаторских выборах Фургал опередил едроса Шпорта (вот уж у них там фамилии) в первом туре буквально на доли процента (35,62% и 35,81%), зато во втором туре порвал как тузик грелку (70% против 30%). То есть, не похоже, чтобы Фургал был народным любимцем - просто во втором туре стал объектом общего протестного голосования.

Если Фургал бандит, то шила в мешке не утаишь - и в Хабаровске об этом знает каждая собака. И все равно голосуют - лишь бы не поддерживать статус кво в лице "ЕдРа".