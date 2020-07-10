"Я в психологии разбираюсь крайне слабо, и как следствие - не представляю, как вот это все работает. Ну увидел, допустим, некий гражданин графическое изображение цветов в порядке таком, в коем они в спектре природой задуманы. А хотя бы и на мороженом! А дальше что? Сразу нестерпимо загорелось у гражданина гузло, в глазах мерзопакостные звездочки замелькали, и начал он излишне манерно бегать, приседать да охать, пытаясь пристроить свое новоприобретенное безобразие куда-нибудь получше?" - задается вопросом художник и блогер на своей странице в Facebook.

"Или подростки какие, не дай бог конечно, взяли призму стеклянную, и посредством её, проклятой, расщепили благородный белый свет на составляющие. И все! Пропали подростки! На уме у них теперь исключительно сами понимаете что и не спасти уже их никак.

А заклинание вот это, про каждого охотника, желающего знать местоположение условного фазана? Я так понимаю, его если произнести громогласно в людном месте, то вообще пиши пропало! Целыми кварталами людей выкашивать можно будет! А не приведи Господь после летнего дождичка солнце включат и на небе-то, ну вот эта вот, горбатая, даже называть ее вслух от греха не стану! Как появится! Семицветная! Над всем городом! И как жить дальше?

И еще вот что интересно - вот сидят у нас во дворе ребята средних лет с конца апреля по конец октября и употребляют внутрь разнообразнейшие напитки алкогольного типа. Табачные изделия практикуют. Ненормативная лексика проскальзывает в беседах а ближе к вечеру - так и мордобой бывает. Барышни при них там, спорной, конечно, наружности, на любителя, прямо скажем, ну так они как раз любители таких барышень скорее всего. Обжимания всякие происходят, взвизги, из телефонов музыка играет некачественная, а если поздно вечером мимо идти - то в кустах такая возня порой, что понимаешь - жив еще в людях дух авантюризма, жив!

Флага, правда, у этих ребят никакого своего нет, но дети рядом гуляют постоянно и все это видят. И судя по тому, что с годами наблюдается некая ротация алкашей, и на смену почившим приходят чуть более свежие особи, с некими еще даже питейным запасом прочности неистраченным, и что раньше у них транзистор был на батарейках, а сейчас - вай-фай колоночка, то значит преемственность поколений все-таки есть и пропаганда их работает не хуже семицветной.

А отчего с ними никто не борется и проверять их не желает - непонятно. Ну серьезно, приезжайте на Дачную, пересечение с Пензенской, сами посмотрите. Или на Металлургов-Советскую. Там летним вечерком прошвырнитесь.

И почему на одно детям смотреть нельзя, а на другое - вроде как можно - непонятно. Почему половая жизнь контролируется законом, а алкоголизм нет - черт его знает. Но вы там давайте, конечно же, без всяких этих глупостей и мороженое ешьте строго белорусское, оно у них капец какое вкусное, и упаковочка - без греха. Я как-то ел і адчуваю - вельмі добрае марозіва. Правільнае!"