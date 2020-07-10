"На просторах соцсетей наткнулся на забавную историю, как произошло разглашение самой что ни на есть жуткой гостайны в помешанном на секретности СССР. Причем мы все, кто жил в те времена, про это разглашение знали - просто не хватало мозгов понять, что это именно ОНО", - пишет социальный психолог в "Живом журнале".

"Речь о городе Учкудук, а точнее, о соответствующей песне, которая гремела в свое время из каждого утюга по всему Союзу. "Учкудуууук - три колодца..." Ну, все совки помнят - это был суперхит. Что интересно - УЗБЕКСКОЙ группы "Ялла". И где ж там тайна, спросите вы? А она - прямо в тексте.

Любой в Учкудуке расскажет старик,

Как город-красавец в пустыне возник.

Как в синее небо взметнулись дома... и т.д.

Простой ведь вопрос: а, собственно, какого рожна посреди пустыни Советы стали делать город? ЗАЧЕМ?! Это ж огромные затраты: тянуть туда коммуникации, бурить воду, возводить "с нуля" дома... Нахрена они это затеяли, делать, что ли, нечего? Если все-таки взялись - видимо, там у них что-то ОЧЕНЬ ценное!

Угу. И ценное, и секретное. В окрестностях Учкудука - месторождение УРАНА.

Где у Советов урановые шахты - тайна, над которой совок трясся со страшной силой. Наверное, не одного тогдашнего сафронова доблестные "органы" посадили за "разглашение". И вот так, походя, веселые рифмоплеты, сочиняя подоспевшую халтурку от братских азиатов, навели на след всех, у кого были глаза и уши. Такой вот "Город-красавец". А песня отличная, переслушал с удовольствием. Да и шли бы все "органы" с их идиотскими "тайнами"!"