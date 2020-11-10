"На мой сторонний взгляд, к нынешней ситуации в Армении применима фраза "История нас оправдает". Премьер Пашинян принял единственно возможное в этой ситуации решение: капитулировал. И это решение сейчас сохранит жизни: единственное, что имеет значение", - пишет политик на своей странице в Facebook.

"Конечно, он понимал все риски для себя: поэтому полиция и не мешала толпе, это была расплата за решение. Но выбор-то был простой: или война до последнего человека, или выход из нее. Пусть болезненный для страны, пусть уничтожающий политическое будущее Пашиняна, но спасающий тысячи жизней.

Те, кто громил Дом правительства, делали это в тылу. Хорошо бить вазы с цветами и кидать мониторы об пол: они не выстрелят в ответ. Звать на войну и требовать крови вообще легко: лишь бы это была чужая кровь.

Пашинян пришел к власти в Армении на волне невероятной поддержки: сегодня он обнулил ее, но не как Путин, а буквально: разменял весь свой политический капитал на одно главное решение. То, которое ему вряд ли простят, но которое было необходимо.

Те же Путин, Лукашенко и прочие диктаторы никогда не сделают ничего подобного: за власть они будут цепляться до последнего человека. Любой мир лучше войны. Те, кто выжил, могут изменить будущее".