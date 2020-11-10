"Более или менее ясно, что у Армении не осталось военных ресурсов, чтобы переломить ситуацию на поле боя в свою пользу. По некоторым данным, накануне пал город Шуша и путь азербайджанской армии на столицу Нагорного Карабаха оказался фактически открытым. Следовательно, сценарий, при котором через какое-то не слишком продолжительное время вся территория Нагорного Карабаха оказалась бы под контролем Азербайджана, выглядит более чем реальным. Поэтому согласие на условия договора премьера Армении Пашиняна и президента Нагорного Карабаха Арутюняна выглядит вполне оправданным", - пишет главный редактор "Ежедневного журнала".

"Не во всех войнах получается победить. Эту войну Армения очевидным образом проигрывала. Вопрос, почему президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал этот договор, оставляющий Степанакерт армянской стороне и исключающий Турцию из переговорного процесса, мне представляется гораздо более любопытным. Думаю, дело не обошлось без старого, давно проверенного метода - шантажа. И тут, конечно, решающую роль сыграл инцидент с уничтожением азербайджанскими силами ПВО российского вертолета над территорией Армении. Азербайджан сразу все признал, принес соответствующие извинения, но суть дела от этого не изменилась - у Владимира Путина появилась законная возможность оказать Армении военную помощь.

Думаю, Ильхаму Алиеву было доходчиво объяснено, что если он не соглашается на предложенные условия, то те самые десантники, которые должны разделить противоборствующие стороны, просто входят с запада в Степанакерт и в случае атаки азербайджанской армии начинают его оборонять. А дальше в дело вступает авиация, дальнобойная артиллерия, подтягиваются резервы и т.д.

Глава Азербайджана оказался перед простым выбором - оказаться втянутым в военный конфликт с Россией либо довольствоваться "усеченной победой". Я вовсе не удивлен тому, что, даже учитывая наверняка крайне жесткую реакцию со стороны Турции на условия соглашения, лидер Азербайджана выбрал второй вариант. Да, Степанакерт остается армянским, а республика Нагорный Карабах формально сохраняет свой непризнанный статус, но Азербайджан получает контроль над большими территориями.

Немаловажно и то обстоятельство, что, согласно договору, "будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана".

Пока сложно прогнозировать, как события будут развиваться дальше. По опыту мы знаем, что в регионах, где нынче оказываются российские войска, стабильности добиться не удается. К тому же я абсолютно уверен, что Турция не смирится со столь болезненным геополитическим поражением. Но на данный момент во всей этой кровавой каше Владимир Путин выглядит единственным настоящим победителем.

Он добился максимально выгодного для себя результата: Россия останавливает войну, Россия вновь важный игрок на постсоветском пространстве в частности и на международной арене в целом. И еще один бесспорный, как мне кажется, аргумент - если план сработает, будут сохранены тысячи жизней с обеих сторон".