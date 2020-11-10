"Политика - зараза такая! - россиян совсем из привычной колеи выбила. И ладно бы - внутренняя политика, так нет, внешние события покоя не дают. И, главное, все как-то волной: накатит, с головой накроет, поглотит полностью, а потом схлынет и как не бывало. И так до следующей", - пишет бывший политик на своей странице в Facebook.

"Казалось, ни что другое не сможет отвлечь россиян от борьбы белорусов против тирана. Спать ложились с Тихановской и просыпались с Лукашенко. И, вдруг, как по щелчку пальцев! Шеи повернули, взгляд через океан и нет ничего для россиянина важнее, чем пересчет голосов в Джорджии.

Однако вышло, что не совсем безразлично для нас происходящее и внутри страны. Да и не одна лишь политика способна приковать к себе поголовное внимание сограждан. Вот вчера уже и Байден с Трампом на второй план отодвинулись.

Вся Россия увлеклась вопросом мужского рукоблудия. Допустимо ли оно в принципе или пора Мизулиной с Яровой запретить это дело законодательно? А если запретить, то всем или с учетом режима самоизоляции группе 65+ дать послабление? Разумеется, строго регламентировав в количественном выражении и с предварительным согласованием со службой социальной поддержки.

Или, если рукоблудие естественно и неискоренимо, то совместимо ли оно с футболом? Но, даже при совместимости, не принизим ли мы честь и славу российской сборной по футболу, допустив туда игрока уличённого в рукоблудстве?

В общем, вопросы, вопросы... Но общественность не стоит в стороне и сегодня уже пошли открытые письма от деятелей искусства, спорта, науки и (конечно, куда ж без них!) шоу-бизнеса "за" и "против".