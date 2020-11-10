"Главной отличительной чертой Трампа было его откровенное пренебрежение принципами политкорректности. Отказ от них он преподносил как доказательство своей "народности". Дескать, это все оторванные от простых людей элиты придумали, а я - не такой; я - как вы", - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"Некоторым образом Трамп был прав. Принципы эти действительно были сформулированы элитами. Вопрос в том, значит ли это, что их нужно отвергнуть? Как сказал в своей Нобелевской лекции Бродский: "Только если мы решили, что "сапиенсу" пора остановиться в своем развитии, литературе следует говорить на языке народа. В противном случае народу следует говорить на языке литературы". Сказано несколько по иному поводу, но мысль понятна. Не все придуманное элитами - плохо; не все "народное" - благо.

Политкорректность была выстрадана человечеством и стала его ответом на геноцид и страшные войны XX века. Именно тогда политический класс западных стран стал формулировать новые правила поведения: hate speech - это плохо; подвергать обструкции можно конкретных выходцев из разных социальных групп, но никак не сами эти группы; меньшинства надо оберегать, надо заботиться об их чувствах и т.д., и т.п.

Политкорректность критиковали и до Трампа, в том числе и президенты. Первым начал, по-моему, Буш-старший. Но фишка в том, что до Трампа критиковались именно эксцессы политкорректности (понятно, что они были, без них не обходится ни один социальный процесс). Причем критиковали их, если можно так выразиться, "политкорректно". Трамп стал первым, кто просто выкинул политкорректность в ведро целиком. После него политики всего мира получили возможность делать то же самое: "Ну если уж президенту США можно, то нам сам бог велел".

В любом человеке есть что-то от Бога и что-то от дьявола. Политик, выстраивающий дискурс, апеллирующий к первому, достоин всяческой похвалы; вождь, в своих собственных интересах играющий на звериных чувствах толпы, - достоин осуждения. Играть на них легко, только вот уж очень страшными могут оказаться последствия. Неслучайно количество hate crimes после появления на политической арене Трампа резко увеличилось.

Теперь Трамп проиграл. И это при том, что идущие на второй срок президенты в Америке проигрывают редко. Факт этого неожиданного поражения дает надежду на то, что "сапиенс" в своем развитии останавливаться не намерен".