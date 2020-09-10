"В общем, диктатура - это как жир: если хочешь, чтобы жира не было, надо каждый день бегать и следовать диете. Если бегать лень и диета лень,то жир сразу растет и ширится. Жир всегда готов к росту, никогда не спит", - пишет философ и публицист на своей странице в Facebook.

"В этом смысле Лукашенко - это такой здоровенный ком застарелого волосатого жира, свисающий от груди до колен. Белорусам было лень и вот.

Против такой массы жира обычная диета - гражданская активность + разумное голосование на выборах всех уровней - может и не подействовать. Украинцы так и говорят - только беспощадная липосакция на грани медицинскойстраховки. Сами украинцы свой шмат диктаторского сала ампутировали почти без наркоза.

С другой стороны, исторически у белорусов хороший физкультурный опыт. В прошлом белорусы следили за жиром. Статут Великого Княжества Литовского,написанный по-белоруски, был чуть ли на первой континентальной конституцией.

Во многих белоруских городах сохранились ратуши - след магдебурского права.с таким физкультурным прошлом вполне можно побороть жир, не прибегая к хирургии. Надо только не унывать и чаще напоминать себе, какими стройными были прошлые поколения.

P.S. РФ, кстати, горой стоит за идеалы бодипозитива".