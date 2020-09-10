"В порядке предположения, как же Лукашенко может, в итоге, в очередной раз продинамить Россию и увернуться от братских объятий, если желание и настойчивость Путина к "воссоединению" станут чрезмерными", - пишет аналитик и публицист в Facebook.

"1. Заявление о попытке пророссийского дворцового переворота в Минске.

2. Аресты пророссийских силовиков и чиновников, поставленных по настоянию Москвы.

3. Переброска войск к восточной границе такая же быстрая, как сейчас к западной.

4. Настойчивый и громкий вопль к европейским странам с просьбой поддержать свободолюбивое и независимое государство от восточного захватчика.

5. Долгое и печальное повествование о том, что все пакости, которые Лука делал и еще сделает произошли по принуждению России и российскими же руками. "Ну не маньяк же я и не идиот, чтобы такое творить по собственной воле?".

6. Обещания, что либерализует законодательство и выпустит задержанных, показательные "дни открытых дверей" в тюрьмах.

7. Доверительный, со слезой разговор с народом, особенно с теми, кто сейчас протестует с предложением немудреной альтернативы, либо терпите еще немного Луку, либо завтра, пользуясь неразберихой, начнут входить русские танки.

8. Улучшение до приемлемого уровня отношений с ЕС, относительная мобилизация населения под идеей независимости, оторопело смотрящая Москва, которая, конечно, ожидала пакостей, но не такого масштаба. Выигранный еще год-другой власти, ну а дальше будет видно.

Российские дотации конечно отпадают, но что не сделаешь для суверенитета, плюс понятное для населения объяснение падения уровня жизни.

Альтернативных вариантов может быть много, это один из многих. Но уверенность, что соседский диктатор сейчас лихорадочно прикидывает что-то подобное почти стопроцентная".