"Посмотрел встречу Лукашенко и Симоньян (так наз. "интервью Лукашенко российским журналистам"). Рожков, Бабаян и Верницкий изображали журналистов, а Симоньян ничего не изображала, а вела себя, как то, кем и назначена - а назначена она напрямую Путиным обеспечить "все про Беларусь". Посмотрев, я понял, что никаких "политтехнологов" от Кремля по белорусскому направлению не будет. А будет три оператора", - пишет политолог и публицист в Facebook.

"Мишустин - после поездки в Минск сразу заявил, что российские госбанки должны помочь Лукашенко с ликвидностью (кредитуйте! Владимир Владимирович велел).

Симоньян - она спин-доктор, т.е. она приехала показать, что все проблемы в информационном поле будет решены, как поручил Владимир Владимирович. Держалась она как доктор с пациентом. Вся белорусская тема в кремлевских медиа будет координироваться через нее.

Можно ожидать, что появится бригада юристов, возможно, прямо во главе с Хабриевой. Поскольку Песков уже анонсировал, что "можем помочь с подготовкой конституционной реформы, у нас есть опыт".

Деньги, медиа, юристы. Больше ничего не потребуется пока. Лукашенко попросил "помочь", Путин - помог.

* * *

Чудовищное, совершенно бесстыдное зрелище. Лукашенко врет в глаза, говоря, что будет сейчас говорить совершенно искренне. Б., Р. и В. просто изображают клоунов, а Симоньян сияет, великодушно давая понять Лукашенко, что "все в порядке, поможем, подлечим, поставим на ноги, большой человек послал помочь от всего сердца, как брату".

Страшно смотреть. Потому что постоянно - на каждом кадре - ты думаешь, что - вот! - по эту сторону живые люди, народ, протест с очевидной мотивацией - а по другую сторону упыри. Они буквально и выглядят как упыри".