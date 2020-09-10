"Переубеждение оппонента вовсе не является главной задачей пропагандиста. Он знает, что это очень трудно, практически невозможно. Пропаганда только внешне выглядит как попытка убедить; на самом деле - это способ задавить. Пропаганда призвана обескуражить соперника своим напором. Именно поэтому ее основным принципом является тотальность. Здесь главное - количество, а не качество. Рано или поздно первое перерастёт во второе. Нет, переубедить несогласного, конечно, не выйдет, зато получится его деморализовать. В отчаянии махнув рукой, тот покинет политическую поляну и с головой уйдёт в частную жизнь", - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"В этом смысле, чем грубее и наглее пропаганда, тем лучше. Это правило хорошо усвоили российские телевизионщики и именно его они применяют сейчас в Беларуси. Та чушь, которую несет Симоньян, и не должна выглядеть прилично. Она должна выглядеть именно чушью. "Да, я несу чушь, а вы ничего не сможете с этим поделать. Я и дальше буду ее нести", - словно говорит она. Ее задача - разъярить оппонента. Тот какое-то время покипит-покипит, а потом опустошенный, поймет, что ничего поделать с этим, действительно, не может. Вот это чувство бессилия и является главной наградой для пропагандиста.

Самый простой способ справиться с этой проблемой - не слушать последнего. Вы же все знаете, что скажет Симоньян. Так зачем обращать на неё внимание? Зачем кипеть и выгорать? Надо выстраивать систему параллельной политической коммуникации, благо в условиях нынешнего информационного века это несложно. Пусть чувство бессилия поваляется у пропагандиста. Симоньян, как энергетический вампир, питается вашей энергией. Не будете тратить на нее свою энергию - посадите ее на голодный паек. Причем в буквальном смысле слова. Симоньян, которую никто не слушает и не обсуждает в соцсетях, не нужна Кремлю. Увидев ее бесполезность, последний быстро лишит ее довольствия. На помойку, конечно, не выбросит, но бюджет обязательно урежет.

Недовольным надо обсуждать не то, что сказала Симоньян, а то, что говорят лидеры оппозиции. Надо обсуждать собственную повестку и собственные планы. Как обустроить страну? Какая форма правления ей нужна? Какая экономическая модель, какая социалка? Вопросов масса...

Все, что написано выше, имеет отношение к тактике. Это описание нынешней ситуации - того момента, когда протестные настроения взлетели, а власти пытаются их придушить. Если же смотреть шире - с точки зрения стратегии, - то вся эта история выглядит следующим образом. Несущий чушь пропагандист, действительно, деморализует оппонентов и сбивает протест, но что происходит дальше? А дальше происходит следующее: довольный собой, пропагандист продолжает нести свою чушь, но при этом он постепенно начинает раздражать людей все больше и больше. В какой-то момент безапелляционная наглость пропагандиста - та самая, которая на предыдущем витке деморализовала оппонента, - провоцирует новый всплеск протестных настроений.

Поэтому любая революция циклична. За спадом всегда идет новый подъем".