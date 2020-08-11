"Это хорошо, что выигравшая президентские выборы в Беларуси Светлана Тихановская покинула страну (под угрозой физической расправы с ее мужем, с ней или даже с ее детьми). К сожалению, протестующие пока не могут обеспечить ей и ее семье защиту. Для Беларуси этот отъезд является знаком, что если Лукашенко победит, то для страны наступят самые мрачные годы в ее истории за последние 70 лет", - пишет политолог в Facebook.

"Но и Лукашенко не светит триумф победы. У него нет хорошего сценария. Во-первых, не стоит забывать "урок Чаушеску". Напомню, он состоит в том, что когда румынские силовики поняли, что не могут исполнять приказы диктатора, им ничего не оставалось, как убить его, - из страха перед ним и его местью. Но даже если Лукашенко сохранит контроль над силовиками и подавит протесты силой, он окажется заложником Путина, который вне всякого сомнения со временем его растопчет по причине давней личной неприязни и в отместку за отказ от объединения в 2019 году.

Суть в том, что Лукашенко проиграл выборы. Даже не в смысле подсчета реально поданных голосов (достоверно оценить его очень сложно), но в смысле сохранения "авторитарной легитимности", демонстрации своей способности контролировать общество, обеспечивать принуждение к повиновению без широкомасштабного насилия. И это понимают и силовики, и элиты, и различные контрагенты Лукашенко за пределами страны.

Если рассуждать совершенно абстрактно, то, может быть, наиболее безопасным для Лукашенко сценарием мог бы быть сценарий примирения с народом. Грубо говоря, он мог бы заключаться в обещании проведения новых выборов и конституционной реформы, сокращающей полномочия президента и расширяющей полномочия парламента. В этом случае новая редакция конституции могла бы быть проголосована через полгода, затем или одновременно прошли бы парламентские выборы по новому закону, а еще через полгода - новые президентские. (Такой сценарий, кстати, мог бы быть и легитимным предложением оппозиции.)

Сегодня дело выглядит так, что для этого сценария у протеста пока недостаточно мощности. Но если его резистентноть окажется сегодня недооценена, то потом может оказаться уже поздно. И ситуация начнет заваливаться в один из описанных выше сценариев. Здесь стоит помнить, что далеко не всегда в ситуации противостояния удается выяснить потом, кто начал стрелять и отдавал приказ. И это может быть совсем не обязательно тот, на кого ложится за него ответственность".