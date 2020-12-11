"Тут пару дней назад разразился скандал, что данные по заболевшим ковидом утекли из правительства Москвы. Если вы не знаете, то реестр всех болевших ковидом со всеми персональными данными, начиная от ФИО, заканчивая паспортными данными и адресами реального места жительства, оказались на черном рынке бигдаты", - пишет общественный деятель на своей странице в Facebook.

"На эту тему уже есть официальный ответ руководителя ДИТ Москвы Эдуарда Лысенко, что "взломов и какого-либо другого несанкционированного вмешательства в работу информационных систем Правительства Москвы не было. Утечка произошла вследствие человеческого фактора: сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам".

В этой истории интересно то, как многие не замечают самое главное в сливе персональных данных ковид-положительных из правительства Москвы. Главное тут не сам слив. Это как раз рядовое, заурядное явление. Никто другого и не ждал от чиновников. Но до сих пор существует легенда про небывалую инновационность и эффективность московских чиновников. Это - заблуждение. Из инновационного ведомства слив был бы в виде дампов базы данных или красиво оформленных отчетных форм этой базы. Но слив произошел из хаотичного набора экселек. Это выглядит не очень инновационно, согласитесь. Да что уж тут говорить - это выглядит убого.

Это говорит о том, что правительство Москвы инновационно только в изобретении штрафов, а в технологии обработки информации там все на уровне бухгалтерии 90-х. Экселечки, куча пыльных клерков собирающих эту информацию. Кучка инспекторов, выбивающих эти данные из граждан. Кучка операторов, заносящих руками эти данные в эксельки. Не уверен, что эти операторы вообще москвичи, скорее всего это девочки из условной Самары, которые сидят на аутсорсе и заполняют личными данными москвичей строки в экселе, после чего по вотсапу пересылают файлы заказчику - правительству Москвы.

Это не случайность. Информация слита не из защищенного хранилища, а из кафкианской безумной системы построенной на соплях, палках и майкрософт эксель. И эти люди суют нос в буквально в нашу постель уже. Тотальный и непрерывный сбор персональных данных граждан, все эти модные инновации с нейронными сетями в руках этих людей подобны гранате в руках обезьяны. Они недостойны таких задач просто потому, что непрофессиональны. Не доросли еще. Кому .будут доступны данные с WiFi спотов которыми Дептранс утыкал остановки? Кто будет наблюдать по FaceID за людьми? Кто получает данные ваших документов? А знаете ли вы, что данные по оплаченным вами платным парковкам уже давно можно купить за 100 рублей и составить подробную карту ваших передвижений за 5 лет?

Подытоживаю. Пора серьезно задуматься, к чему приведет этот маниакальный сбор данных чиновниками. Пора задуматься об российском аналоге GDPR. Пора жестко наказывать конкретных должностных лиц за слив персональных данных. Пора, да. Но пока ничего, кроме бесконечных унизительных штрафов, которые фактически нельзя обжаловать, и безнаказанного разглашения наших персональных данных мы, граждане, не получили".