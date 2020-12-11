"Каюсь, еще недавно я с некоторой иронией наблюдал за тем, как сограждане набивают в "Ашане" тележки пачками макарон, мешками с сахаром, канистрами подсолнечного масла. Ведь уже проходили все это весной, когда граждане испугались, что эпидемия коронавируса приведет к дефициту продуктов. Уж теперь-то, в декабре, пора понять, что у нас рыночная экономика и недостатка товаров не может быть в принципе. В очередной раз пришлось убедиться в собственной наивности, если не сказать глупости", - пишет шеф-редактор "Ежедневного журнала".

"У народа нашего чуйка развита необыкновенно. Начальство еще только готовится о нем, народе, как следует, во всю силу административного ресурса, позаботиться, а граждане уже бегут в магазины.

Вот и позавчера, слушая главного российского начальника, я понял, что бездарно опоздал с закупками про запас. Выслушав победный доклад сельхозминистра, сына близкого друга, Владимир Путин велел подчиненным о людях подумать. Так прямо и сказал: "Самое главное - это интересы и благополучие наших граждан".

Тут уж даже мне, человеку легкомысленному, стало понятно, что хорошего ждать не приходится. И точно, глава государства решительно возмутился тем, что при полном ажуре в продуктовом самообеспечении и импортозамещении цены на продукты питания растут как на дрожжах. "Смотрите, - предостерег он подчиненных, - как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе было. Помните, как тогда говорили? "В Советском Союзе есть все, только не всем хватает". Но тогда не хватало, потому что дефицит был, а сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке".

Уже на другом совещании он добавил конкретики. Оказывается, цены на сахарный песок выросли, о ужас, на 71,5 процента, на подсолнечное масло - на 23,8 процента, мука - 12,9; макаронные изделия - 10,5; хлеб и хлебобулочные изделия - 6,3 процента.

На самом деле, грозные вопросы главного начальника, обращенные к испуганным подчиненным, не более чем риторика. Он прекрасно знает в чем дело: "Объяснение есть, есть конечно. Это динамика цен на мировых рынках и попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности". В Европе - неурожай рапса, и Россия увеличила экспорт подсолнечника в 10 раз. Понятно: чтобы в этих условиях было выгодно продавать подсолнечное масло россиянам, цены нужно поднимать. А тут, как назло, людишки из-за ковида обнищали, экспортную выгоду для Отчизны в толк никак взять не могут, злятся. "Послушайте, мы же с вами знаем, что нужно делать в этих случаях, - обращается Путин к подчиненным. - Все инструменты сдерживания роста цен, во всяком случае по этим позициям, известны, нужно только своевременно реагировать на то, что происходит".

Одним словом, самое время заняться ручным управлением. И уже начали. Вице-премьер Юрий Борисов уже сообщил, что с нового годы экспортные пошлины на подсолнечник и рапс поднимут до 30% (против нынешних 6,5%). Я не экономист, но скромный жизненный опыт подсказывает: ни на сахар, ни на подсолнечное масло цены не упадут. Если выгодно продавать за границу, то любым способом эти продукты будут продавать. Раздавая взятки, вывозя один товар под видом другого.

Понятное дело, Путин опять придет в раздражение и опять рявкнет на министров и губернаторов. Те прибегнут к административному ресурсу и заставят-таки торговцев снизить цену себе в убыток. После чего товар, объявленный подешевевшим, просто исчезнет с прилавков. Вернемся к ситуации, когда продукты вроде дешевые, но их, беда какая, не всем хватает. И тогда, почувствовав суровую путинскую заботу, граждане рванут в магазины. Но будет уже поздно".