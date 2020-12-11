"Друзья, Владимир Владимирович Путин наконец-то может жить и спать спокойно: Государственная Дума специальным законом только что, на одном короновирусном дыхании, утвердила новые гарантии для президента, прекратившего исполнение своих полномочий, и членов его семьи. Конечно, более актуальной задачи для российского государства сейчас нет. Счастье настало, и какое: неприкосновенность прекратившего полномочия президента (то есть невозможность привлечения его к уголовной или административной ответственности) теперь распространяется... на всю его жизнь", - пишет депутат Псковского областного собрания на своей странице в Facebook.

"До сих пор неприкосновенность бывшего президента распространялась только на "деяния, совершенные им в период исполнения полномочий Президента". И вот теперь это условие "по делам, связанным с исполнением им полномочий Президента Российской Федерации" уходит. Уничтожено как иностранный агент. Больше не мешает процветанию и независимости Родины.

То есть, чтобы быть совсем конкретным: Владимир Путин (и Дмитрий Медведев, если кто-то помнит такого президента) теперь не могут быть привлечены к уголовной ответственности за ЛЮБОЕ деяние, совершенное ими за время своей жизни - от подворотен бесшабашной юности до царственных врат. Это не индульгенция, а полное и безусловное (даже без покаяния) освобождение от любой ответственности за что угодно. Каково?

Буквально этот закон означает, что Путин и Медведев не понесут никакой уголовной ответственности даже в том случае, если убьют человека. Помните Александра Лукашенко с автоматом в руках у входа в бункер президента? Так вот теперь если Путин нажмет на спусковой крючок такого автомата, ему и за это ничего не будет. Ни при каких обстоятельствах. Он всесилен и полностью освобожден от любой судебной ответственности.

Кто это придумал? Этот пожизненный гарантийный срок установлен строго в соответствии с той самой "Конституцией на пеньках", которую Владимир Владимирович собственноручно намедни утвердил. Помните семидневное голосование? Вот эта поправочка уже там была - между пожизненным личным правлением и обещаниями раздачи денег бедным.

Как вы думаете, зачем все это благодеяние необходимо? Потому что знает Владимир Владимирович про себя все - до точки, до ниточки. И как-то неуютно ему с этим знанием жить. Что-то ему не спится. Что-то ему покоя не дает.Много о чем могли спросить у Владимира Путина судьи России будущего. Но теперь, как надеется Путин, не спросят. Теперь-то все надежно. Граница на замке и танки наши быстры. Можно не оглядываться назад. Хотите понять, чего боится Путин? Почитайте законы, внесенные им вслед за Конституцией своего имени. Чего боится Путин, о том и его законы. Стоит ли нам расстраиваться этим очередным результатом работы верного Путину думского принтера? Нет, конечно. Почему? Потому, что ни одного диктатора еще не судили после смены власти по тем законам, которые он подписал для себя сам".