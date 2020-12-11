"Президент предложил обсудить возможность широкой амнистии и еще раз посмотреть законодательство об иностранных агентах, то так это сделал, что стало понятно - темы с места не сдвинутся", - пишет общественный деятель на своей странице в Facebook о разговоре президента с членами СПЧ.

"Про амнистию он сказал, что когда Временное правительство выпустило много заключенных, они развалили государство. Ну примерно то же он сказал и про иностранных агентов, мол, ими управляют недруги нашего государства.

Понятно, что и сам СПЧ уже фактически формальный орган, жестко поставить вопрос и попробовать продавить интересы правозащитного сообщества, НКО, да и просто нормальных людей, а не больных шпиономанией, нет.

Поэтому пока самый яркий момент встречи - Путин поручил МВД и ФСБ найти 97-летнюю жительницу Ставропольского края, чтобы он мог пообщаться с ней. Член СПЧ Галина Осокина передала просьбу бабушки и вот на это президент прореагировал.

А защита свободы Интернета это теперь борьба с иностранной цензурой, с которой, оказывается борется Россия. Поэтому, по мнению Путина, России нужен свой Интернет, ну как минимум свои сервисы. Наверное, ему про поисковик "Спутник" не рассказывали.

У меня ощущение, что это встреча не с правозащитниками, а ветеранами КГБ".