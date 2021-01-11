"Угонять чужую машину - уголовное преступление. Но если вы сделаете это, чтобы доставить в больницу раненого, вас оправдают. Аналогично, если без спросу войдете в чужой дом ради спасения жизни - своей или чужой. Кажется, именно это и называется действием в условиях крайней необходимости", - пишет политик и общественный деятель на своей странице в Facebook .

"Цензура - это плохо. Цензура со стороны гигантских корпораций - тоже плохо, а не называется она цензурой только из-за недостаточной проработанности законодательства. Но Трамп в силу своего авантюризма или неадекватности мог спровоцировать гибель еще многих людей в дополнение к тем пяти, которые уже погибли по его вине. А вопрос о том, можно ли считать шаги, предпринятые FB и Twitter, действиями в ситуации крайней необходимости, не стали ли бы они соучастниками, если бы не заблокировали аккаунты Трампа, должен решать суд. Никто не лишил гражданина США Дональда Трампа возможности обратиться в суд своей страны, доказать там свою правоту и получить с обеих компаний компенсацию морального ущерба.

Но все происшедшее - поражение демократии, вне зависимости от того, правильно ли действовали сетевые монополии. Противники Трампа, образованные интеллигентные люди, убежденные в его глобальной неправоте, не смогли победить его на его площадке, может, даже и не пытались. Они не писали убедительных для его сторонников комментов на его посты, они не смогли переубедить миллионы его подписчиков.

У нас похожая ситуация. В ответ на выступления наших безумцев или кремлевских провокаторов, мы видим лишь презрительно-ироническую реакцию, которая вызывает позитивный отклик у тех, кто этих безумцев и провокаторов даже и не читает. Но почти нет готовности выйти на чужое поле и принять бой там. И не потому, что блестящие полемисты боятся туда выходить, а потому, что они презирают аудиторию своих врагов (враги в данном случае более адекватное слово, чем оппоненты). Они считают, всех или подавляющее большинство тех, на кого работает кремлевская и черносотенная пропаганда, безнадежными, недостойными разговора. В Америке тоже многие так считали - получили Трампа.

Разговаривать с согражданами надо, даже когда их взгляды, образование или воспитание вам не нравится. Это верно и для Америки и для нас. И это крайняя необходимость!"