"Цензура в первом понимании этого слова может исходить только от государства. Только оно имеет возможность ограничить свободу слова, и именно от таких его поползновений защищает, например, американцев Первая поправка. Однако в Соединенных Штатах в отсутствие государственной цензуры выработался другой механизм ограничения свободы высказываний. За неимением точного соответствия назовем его "общественным мнением", - пишет историк-американист на своей странице в Facebook .

"Это не новое явление - оно было вполне в силе двести лет тому назад. Этот механизм вполне эффективно подавлял "опасные" дискурсы (например, аболиционистский), и не случайно еще в 19 веке передовые американцы освоили "эзопов язык" для обхода табу. (Я разбирал эту историю на примере лекций Дмитрия Каченовского и Эндрю Диксона Уайта, если кто читал). Так что нынешняя "культура отмены" и крайности политкорректности не на пустом месте выросли.

Но да, в ответ на апелляции к свободе слова любой американец искренне удивится - государство нам ничего не запрещает, значит цензуры нет. Правда, история с монопольными социальными сетями создала новую ситуацию: фейсбук или твиттер не просто частные компании (которые в своем праве что-то запрещать), - они стали пространством взаимодействия, инфраструктурой свободы слова, - но пусть американцы сами разбираются с этой проблемой.

Думаю, прецедент с твиттером Трампа станет поводом для судебных процессов вплоть до Верховного суда, - и так американцы выработают новую норму.

А в России мы наблюдаем такие конфликты, потому что попытка импортировать сюда "общественное мнение" в его американской разновидности - это не попытка притащить моду последних лет, а ввоз старого тяжеловесного института, которого у нас не было (и не уверен, что он - в таком виде - нам нужен). Но споры здесь в основном идут не об этом, а о конкретных поводах, по которым сегодня в США включается этот институт, и о том, что у нас эти поводы тоже есть. Да есть, - и плюс к ним есть и свои, - но импортировать "общественное мнение" не проще, чем импортировать демократию. Со второй пока не получается, но лучше, мне кажется, начать именно оттуда".