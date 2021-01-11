"Главное, о чем я думаю в связи с происходящим в США - это о том, что президентская модель вообще устарела и в современном мире становится все более и более опасной", - пишет публицист на своей странице в Facebook .

"Взрывная технологическая революция очень быстро меняет мир (навыки, приобретенные 10 лет назад, уже никому не нужны, надо постоянно меняться и развиваться), что порождает все большую и большую поляризацию между теми, кто успевает подстроиться к изменениям, и теми, кто не успевает, из-за чего ощущают себя "лузерами", желающими вернуть прошлое.

Сильно подозреваю, что эта поляризация будет лишь нарастать, и в такой атмосфере пост "главы вертикали", "главного человека в стране" раз за разом будет становиться камнем преткновения, раскалывающим нации и ставящим их на грань гражданской войны. Поэтому лучше бы всем побыстрее от него отказываться.

В парламентских моделях значимость каждого конкретного выборного поста существенно ниже, поэтому такой конфликтности они порождать не должны".