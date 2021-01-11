"Лучшие умы российской оппозиции ведут яростный спор о свободе слова в США. Хочется сказать: направьте такую же энергию на то, чтобы что-то изменилось у нас в России", - пишет депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга на своей странице в Facebook .

"И успокойтесь уже за свободу слова и прочие свободы в США. Ни одно американское СМИ не закрыто и не заблокировано за то, что критиковало Трампа (как и любого другого президента).

Ни один бизнесмен не лишен собственности в пользу друзей президента. Ни один губернатор, впавший в немилость к президенту, не арестован за якобы убийство 15-летней давности.

И ни один политический оппонент президента не убит перед Белым домом и не отравлен боевым ядом.

Отключитесь уже от Америки. Переключитесь на Россию".