"Трамп может нести любую чушь, дорогие вольтерьянцы, но если площадка, где он решил выступить, не разделяет его подстрекательство к беззаконию и насилию и не хочет быть инструментом в его руках, его нормально с этой площадки изгнать", - пишет преподаватель и обозреватель в Facebook в связи с блокировкой аккаунта Дональда Трампа в Twitter.

"Забавно, что Трамп теперь стал жертвой в глазах сердобольного наблюдателя из России. Человек, который четыре года врал и угрожал людям с ядерной кнопкой в руках, и у которого достаточно денег, чтобы сделать собственный сайт аналог Твиттера (при условии, что найдется контент). Многим не хватило воображения для того, чтобы оценить красоту происходящего. Твиттер выступал на защите демократии, забанив действующего президента, который продолжал отрицать десятки решений судов о победе Байдена на выборах. Попробовали бы вы сделать это в России, вольтерьянцы.

Политический жест, в общем, в том, что Твиттер поставил (заранее объявленные) ценности сообщества выше самого могущественного человека в мире, после того, как его призывы "не признавать итоги выборов" обернулись трупами.

А концептуально проблема в том, что Твиттер рассматривается как public good вроде пенсии и экологии: типа просто все могут твитить. Тут у меня плохие новости для либертарианцев: если вам не нравится корпоративная цензура, вам придется делать общественный Твиттер, существующий за налоги граждан-вольтерьянцев. И то вы там сразу начнете банить террористов и распространителей детского порно.

И все это демонстрирует абсурдность идеи о том, что интернет такое волшебное место, где есть какая-то другая свобода по сравнению с "риллайфом". Вы еще развиртуализироваться предложите как в 2005 году, как если бы интернет был бы "отдельным местом" на другой планете.

Что касается растущего могущества корпораций, то думаю, что американские отцы-основатели увидели бы в Твиттере продолжение системы сдержек и противовесов. Пока Твиттер существует по американским законам, но ограничивает произвол президентов, гражданам полегче под Левиафаном.

Слегка иронизируя, я бы предложил всех действующих президентов забанить в социальных сетях: у них и так достаточно власти и влияния, нечего хайповать, обращаясь к подписоте".