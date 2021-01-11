Дональд Трамп

Official White House Photo by Shealah Craighead / Flickr

"Не хочется вступать в спор, правильно ли заблокировали Трампа в соцсетях. Удивление вызывает, скорее, то, как много людей этой блокировке удивляется", - пишет экономист на своей странице в Facebook .

"Есть два понимания того, что такое демократия. В России доминирует подход, согласно которому демократия - это правление демократов. Не обязательно членов демпартии, а в целом хороших людей с высокой гражданской культурой и чувством ответственности. Подобные люди не могут "вбрасывать", "каруселить" и т. д. А если демократы вдруг делают что-то недемократичное, многие в России поражаются: погибла Америка, нет больше свобод.

Второй подход состоит в том, что люди повсюду одинаковые: есть хорошие, есть плохие. Политики, как люди, профессионально стремящиеся к власти, повсюду не слишком щепетильны, поскольку разнообразные манипуляции позволяют им власти добиться. А демократия - это такие правила игры, при которых есть возможность свести манипуляции к минимуму. Подобные правила работают не благодаря честности игроков (ее не существует), а благодаря сдержкам и противовесам. Проще говоря, дело в том, что политические игроки, разделенные на партии, присматривают друг за другом, и нормы закона позволяют наказать тех, кто жульничает. Эгоизм политиков, а не альтруизм делает демократию работающей.

При таком подходе мы не удивляемся недемократичности отдельных демократов. Если правила игры им позволят, они на все пойдут, как и автократы. Почему досталось Трампу? Потому что он всеми своими прошлыми делами и нынешними речами поставил себя в особое положение. Благодаря нестандартному поведению он раньше выигрывал чуть ли не вопреки своей собственной партии. А теперь по этой же причине попал в оборот. Покушение на "личные свободы" Трампа многими в Америке не рассматривается, как покушение на принципиальные для страны свободы. И противники Трампа этим пользуются.

Если мы полагаем, что эти люди должны быть кристально честными демократами, то поражаемся: как они могли!? Если же мы исходим из того, что демократия - это правила игры (институты), то ничему не удивляемся. В данный момент в отношении данной личности эти правила не срабатывают".