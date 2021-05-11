Есть четыре причины, почему в России увеличивается инфляция - в 2020 году по сравнению с 2019, и в 2021 по сравнению с 2020, пишет финансист Андрей Мовчан на своей странице в Facebook.

"Первая, самая простая - в России в 2020 году расходы бюджета были на 16% выше, чем в 2019, причем примерно 3,5 трлн рублей (около 18% бюджета) составила прямая дополнительная монетизация спроса (пособия, компенсации, выплаты в связи с коронавирусом и без этой связи, которых не было в 2019 году). Силуанов оценил "фискальный импульс" в 9% ВВП. Фискальный импульс - это куртуазное название для денег, который формируют дополнительный спрос. 9% ВВП это около 10 трлн рублей. В США фискальный импульс составил (тут уж как считать, вторичные эффекты квантифицировать сложно) что-то около 15-17% ВВП. Цифры сравнимые, не так ли? Вот вам отличный пример того, как "мягкая политика" влияет на инфляцию в стране, где немонетизированный спрос высок, а производство хромает: в США рост инфляции год к году - 1%, в России - около 3%.

Вторая причина - это эффект низкой базы. В первом-втором кварталах 2020 года в связи с локдаунами спрос проседал и инфляция сокращалась. Теперь мы считаем годовые показатели отталкиваясь именно от того времени. В США вон тоже всплеск инфляции (правда в их масштабах) - и там эффект низкой базы ставят на первое место.

Третья причина - сокращение производства товаров и услуг, составляющих базовые корзины потребления в 2020 году, одновременно с падением курса рубля и соответствующим ростом стоимости импорта. Российские власти в 2020 году "дали отдохнуть" миллионам работников в течение примерно 10-15% года за счет работодателей - помните "нерабочие дни"? Этот отдых стоил России существенного недопроизводства, в то время как потребители продолжали получать доход. Россия - страна бедная, спрос в ней (в отличие от США) для большинства населения не удовлетворен, появление новых денег (см. выше) спрос моментально увеличивает, а вот количество предложения в 2020 году упало и за счет "праздников", и за счет снижения доступности импорта. Каждый, кто когда-либо видел на полке в магазине учебник экономики, знает, что такое сочетание ведет к росту цен.

В-четвертых - с середины 2020 года начался рост цен на биржевые продукты питания. За последние 12 месяцев биржевая цена пшеницы выросла на 50%. Это общемировое (вообще говоря - циклическое) явление, инфляция цен на продукты питания чувствуется везде, но на Россию, как на крупного экспортера зерновых, этот рост цены действует особенно сильно, так как на фоне роста цен растет и экспорт, создавая двойное давление на внутренний рынок - и как следствие роста цен и как следствие снижения внутреннего предложения. Так же нельзя не учитывать, что чем беднее страна, тем больше места в корзине занимают простейшие продукты питания, и тем сильнее рост цен на них влияет на инфляцию.

Но это еще не конец, и даже не начало конца. Мы разобрались, что повлияло на рост инфляции в России и даже заметили, что основной компонент этого роста - те самые дотации (мягкая политика).

Теперь (неожиданно) давайте разберемся с тем, что это был за рост. Инфляция в России в 2021 году (год к году) составляет пока около 5,8%. Много это или мало? В 2020 она составила 4,9%. В 2019 - 3%, в 2018 - 4,2%, в 2017 - 3,8%. Провал инфляции 2017-2019 годов - прямое следствие гипержесткой политики ЦБ, но не только и не столько: сыграл свою роль эффект (как раз!) высокой базы инфляции 2014-2016 годов (в среднем 10% годовых). До этого всплеска инфляция в России более или менее стабильно держалась на уровне 6,5% годовых. Средняя инфляция 2011-2021 - 6,1%. То есть да - инфляция выросла в 2020-21 годах. Но нет - она не стала "запредельной", "угрожающей", "неконтролируемой". Она ниже, чем была в среднем за 10 лет и чем была стабильно до 2014 года. Вот если бы мы добавили сюда проинфляционные меры, (типа раздачи денег населению) - мы бы получили не 5,8%, а все 15-20% или больше: в России, еще раз повторюсь, бедность населения и зависимость от импорта настолько высоки, а доверие к власти и рублю настолько низко, что вносимые в систему деньги не уйдут в инвестиции в производство и не повысят объем предложения, не пойдут в сбережения, самостерилизовавшись в росте фондового рынка - они ударят ростом потребления, взвинчивая спрос на импорт и товары депрессивного отечественного производства, создадут дефицит и приведут к дестабилизации".