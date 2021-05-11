"Правительство Японии встревожено сообщениями из США, где в результате атаки хакеров с использованием вируса-вымогателя была остановлена работа самого важного на севере Америки трубопровода, принадлежащего компании Colonial Pipeline - крупнейшей в Штатах в этой сфере бизнеса...", - пишет на своей странице в Facebook журналист Василий Головнин.

"Компания объявила, что стала жертвой проникновения вируса-вымогателя, парализующего работу серверов до уплаты выкупа. Сумма, которую требуют хакеры, не разглашается. Белый дом уже заявил, что окажет всю возможную помощь восстановлению работы системы, к делу подключено ФБР. Для справки: по этим трубам перекачивается 45 процентов нефтепродуктов, которые используются в зоне Восточного побережья США...

Нынешняя атака в целом - дело не новое. Более тысячи крупных компаний в различных странах мира подверглись с января по октябрь прошлого года нападениям компьютерных вымогателей, которые требовали у них выкуп под угрозой разглашения похищенной конфиденциальной информации. Об этом сообщала, например, ведущая японская деловая газета "Никкэй": она провела соответствующее исследование вместе с многонациональной фирмой "Тренд майкро", занятой в сфере кибербезопасности.

По этим данным, с позапрошлого года в мире вообще резко выросло число компьютерных атак с помощью вирусов-вымогателей. Они получают доступ к закрытой информации, блокируют ее путем шифрования и одновременно похищают. После этого в фирму поступает требование о выкупе, поскольку в противном случае украденные данные угрожают предать гласности, что нанесет ущерб деловой репутации компании-жертвы.

Как сообщается, подобным атакам подвергались даже такие гиганты как японская Toyota Motor и южнокорейская LG Electronics. Значительная часть компаний, по этим данным, отказывается платить выкуп. Однако, есть сведения, что в прошлом году 32% японских компаний предпочли все же принять условия вымогателей после подобных атак. Средняя сумма выкупа, как сообщается, составила 1,17 млн долларов.

Однако нынешний случай все же особый - атакована крупнейшая инфраструктурная компания в самой мощной стране мира. За нападением, как сообщалось, стоит некая группа хакеров под названием DarkSide, но более детальных сведений не имеется. Просто ли это дерзкие вымогатели или речь идет о масштабной диверсии, за которой стоит одно из государств, считающих США своим врагом? В самих Штатах, как вы помните, весьма громко назывались в этом контексте и Россия, и Китай, и Иран. Северная Корея, как сообщала сеульская разведка, постоянно атакует вирусами-вымогателями южнокорейские фирмы - в том числе и для получения твердой валюты.

В Японии китайские, судя по всему, военные хакеры непрерывно пытаются пробить системы безопасности японских корпораций - и часто успешно. Недавно, например, было возбуждено дело о нападении на 200 японских компаний и научных центров, включая электротехнические Hitachi и Mitsubishi Electric, институты при ведущих университетах и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA). Атаки были организованы в том числе агентурным путем, а управлялись, как сообщалось, базирующимся в городе Циндао подразделением армейских хакеров номер 61419, специализирующимся на кибератаках в отношении Японии и Южной Кореи.

Но атака на американскую трубопроводную систему выводит дело на новый уровень - это уже не шпионаж или вымогательство, а диверсия невероятных масштабов. В Токио начинают спешно проверять системы защиты таких же инфраструктурных объектов. В частности, отказано в праве на запуск крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" на побережье Японского моря - ее признали крайне уязвимой для вылазок террористов, в том числе кибернетических".