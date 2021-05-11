Комментируя прошедший в Москве парад Победы, авторы Telegram-канала "Запретное мнение" отмечают полное одиночество на нем президента России Владимира Путина.

Никаких высокопоставленных зарубежных гостей на торжестве в столице РФ не было, за исключением президента Таджикистана Эмомали Рахмона, которого в расчет в данном случае брать сложно - он вежливо остался на денек, чтобы обозначить хоть какое-то международное участие в мероприятии, однако реальная цель его визита носила сугубо практический и совершенно непраздничный характер.

"В общем, откровенная и уже не скрываемая изоляция Кремля плюс странная оговорка (или не оговорка) Путина по поводу того, что "советский народ один-одинешенек сражался и побеждал" - все это вынуждает оценить итоги Путинского правления как полностью провальные. Во всех смыслах.

И это уже ничем не исправить и не изменить, разве что в еще более худшую сторону. Дело здесь вот в чем.

Есть такое выражение "ресурсное проклятие России". Суть его в том, что Россия уникальна и абсолютно эксклюзивна по сравнению со всеми остальными странами на планете тем, что на ее территории существует острое противоречие: 2% мирового населения фактически контролирует 20% мировых природных ресурсов. Ну, "контролирует", конечно, условно. Точнее сказать, проживает на территории, где располагается 20% мировых запасов ресурсов.

Это острейшее противоречие, так как оно вынуждает любой режим, правящий в России решать проблему завистливых соседей (а они всегда будут завистливыми просто потому, что неравномерное распределение ресурсов - это всегда конфликт. И чем выше эта неравномерность - тем острее конфликт).

Разрешение противоречия находится в выборе между двух стратегий (причем совместить их невозможно, можно только выбрать одну из них).

Первая стратегия - самая очевидная. И самая тупая, потому что прямая, как шпала. План "Крепость". Поляжем все, но всех убьем. Превратим границу в непрерывную засечную черту, а чтобы наверняка, то и всю территорию заодно. И периодически будем поджигать соседей. Весь народ - в постоянной мобилизационной готовности. Всех сомневающихся - на каторгу. Тут только начни, дальше само покатится. Само собой, что все ресурсы в этом случае придется бросать только на решение одной задачи - создать еще более крепкую оборону, а так как средств на развитие в такой парадигме особо нет, то оборона - это в основном полоса препятствий, в которую превращена вся страна.

Почему эта стратегия тупа и неэффективна? Потому что в ее рамках и без войны мы начинаем жить как после ковровых ядерных бомбардировок, а все эти 20% мировых ресурсов нам по сути без надобности - в условиях "Крепости" основной вид хозяйственной деятельности - натуральная. С небольшими бонусами в виде "цап-царап". Логично, что в таких условиях немедленно формируется каста, которая руководит обороной крепости, а значит, и распоряжается всем выделенным на оборону ресурсом, фактически приватизируя национальное богатство страны.

В общем, что долго рассказывать - можно выйти на улицу и посмотреть на все вот это в живом натуральном виде. При этом динамика процесса всегда нисходящая. Страна начинает жить все хуже и беднее, а оборона слабеть, что вынуждает выжимать ресурс отовсюду и снова перебрасывать его в оборону. Вот вам и нисходящий тренд, причем с ускорением. Заканчивается это всегда одинаково - либо военным поражением и репарациями, либо бунтом и сменой власти. Иногда смена власти успевает произойти без бунта. И тогда - снова приходится делать все тот же выбор.

Вторая стратегия - перенос линии обороны за пределы своей территории. Как можно дальше. И такая стратегия требует создания своего союзного блока. В рамках этой стратегии противоречие "2%-20%" начинает уменьшаться, так как союзники - это те, кто получает в том числе и право пользования нашими ресурсами по сходной, льготной цене, а иногда и совершенно бесплатно. И это вполне справедливый размен, так как допуск союзника к нашему ресурсному пирогу мотивирует его к его защите.

Проблема в том, что сугубо меркантильные отношения всегда чреваты. Наемники - ребята ненадежные. Сегодня у них один наниматель, завтра - другой. Поэтому вторая стратегия невозможна без еще одной составляющей - идеологии. Ваш союзник должен разделять ваш образ будущего, видеть себя в нем и ощущать преимущества именно в этом образе будущего, а не в чьем-то другом. Собственно, это сочетание меркантильных интересов и ментальной общности и создает союзника. Понятно, что идеология в таком случае должна носить наднациональный характер, надконфессиональный и вообще претендовать на глобальный статус.

Подытоживая - для реализации второй стратегии от российского руководства требуется три базовых составляющих: готовность справедливого стороннего доступа к ресурсам, глобальная идеология и образ будущего.

Парадокс, но как только вы начинаете делиться ресурсами (на своих условиях и по своим правилам, конечно), у вас внезапно начинают появляться их избытки. Которые можно и нужно направлять в развитие. Фактически вы делегируете значительную часть своих оборонных планов союзникам, и по мере роста их количества и качества получаете все новые дополнительные ресурсы, что само по себе требует создания адекватной системы управления.

Одно дело - управлять системой с дефицитом ресурса, и совсем другое - когда появляется его избыток. Это разные таланты и разные технологии управления.

Вернувшись к началу. Так почему возник термин "ресурсное проклятие"? Да потому, что изобилие ресурсов при фатальном дефиците народонаселения ставит перед любым руководителем страны вызов. С которым он либо справляется, либо нет. Невероятная острота проблемы (в мире нет ни одной страны с более острым противоречием такого плана) четко маркирует руководителя страны по ключевому параметру - справляется ли он с этим проклятием или нет.

Если страна живет все хуже, если технологический, промышленный, экономический, социальный уровень страны деградирует, то вердикт может быть только один е лузер. Полный и безоговорочный. А если он еще и не желает этого понимать, то еще и тупой лузер.

Можно сколько угодно рассказывать про вражеские козни, но если ты не в состоянии воспользоваться колоссальнейшим преимуществом, которое есть у страны - ее ресурсной обеспеченностью, то ты никто и звать тебя никак. Наверное, грустно осознавать, что всего лишь 10 лет назад ты заседал в компании людей, вершащих судьбы планеты, а теперь ты никто даже для последних африканских людоедов. Но это вопросы к тебе самому - почему ты такой тупой и бестолковый. А к кому еще?"