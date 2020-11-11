"Это - беда внешней политики нашей страны. Ее завершение. Теперь в Армении. Россия играла роль арбитра на "постсоветском пространстве". Сегодня этого больше нет. Отныне она - "одна из" или после нее вакуум, ждущий заполнения. На Южном Кавказе и в карабахском конфликте - он заполнен Турцией", - пишет публицист в "Живом журнале".

"Не осталось никого, кто бы уважал нашу страну, прислушивался, признавал ее первенство, основанное на справедливости, солидарности, общности судеб. Наконец, верил в благотворность ее силы.

Все это замещено интригами, торгашеством, бандитизмом (захват Крыма и война против Украины), личными отношениями вместо принципов. Это и есть внешняя политика России в отношении близких нам стран.

Отношением к карабахской войне Россия показала, что, оказывается, можно безнаказанно разморозить старый конфликт - решить его силой. Армения стала для нас последней перевернутой страницей. Перевернутой без чести, совести и разума".