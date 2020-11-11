"Много лет напролет путинская Россия настаивала на возвращении себе имперского статуса. Вернули Крым, оторвали с кровью Донбасс и Осетию, все время раскидываем пальцы и меряемся военной силой с блоком НАТО, в телевизоре уделываем Америку по пять раз на дню. Сирия, все дела... Мощный геополитический игрок! Уделывать Америку в телевизоре - дело не пыльное, поскольку ей до этого, как правило, нет никакого дела. Мы для них - некоторое безумие на обочине мира. Твердо понимая это, Россия достигла в деле уничтожения Америки в телевизоре больших успехов", - пишет сатирик и публицист на своей странице в Facebook.

"И вот наконец появляется реально противостоящая нам военно-политическая сила - не мирная Украина, забывшая, как держать автомат, не Грузия, знаменитая кинематографом и многолосием - другая сила, совсем другая! И не весь блок НАТО, а всего лишь страна-отщепенка из этого блока, возглавляемая собирателем другой империи, Османской...

И не в Сирии она появляется, а - на тебе - на Кавказе! Просто заходит через дверь, открытую нашим партнером, забывшим спросить у нас разрешение, и начинает войну с другим нашим партнером - на спорной территории, где Россия четверть века считалась единственным посредником и гарантом! И распятых мальчиков придумывать не надо, и casus belli - вот он на блюдечке, готовенький... И что?

А ничего.

И где все это ваше шойгу? Все ушло в трактористов на Донбассе - или еще осталось чуток на случай необходимости выполнять международные обязательства? Нетути шойгу.

А где РПЦ? Ау, отцы! Все ваше правительственное православие ушло в гомофобию и борьбу с западной бездуховностью - или осталось чуток на тревогу о древнем христианском народе, беспрецедентно брошенном на произвол судьбы? Как насчет защиты от неверных, братие? Все запасы ушли на защиту Караджича? Ну, надо же...

Не стало вдруг ничего - ни армии, ни православия, ни самой российской империи этой. Для пиаровских нужд она была, голубушка, для нищающего пипла, чтобы гордились, не отвлекаясь на индекс инфляции. Впрочем, там-то она как раз никуда не делась: народу уже объяснили из телевизора, что договор по Карабаху - это победа России. Миротворцы мы, вот оно что!

Полтора месяца назад эту войну можно было остановить за один день, не открывая огня. Демонстративных военных возможностей России, вкупе с дипломатическими, вполне бы хватило для быстрой заморозки агрессии. Но весь стальной голос МИДа ушел на отповеди Западу, а тут - потекла со Смоленской какая-то теплая жижа с обращенными куда-то на Сириус призывами остановить кровопролитие...

Турции мы в итоге проиграли вчистую, зато больно наказали Пашиняна. Будут знать эти армяне, как выходить из-под нашей крыши! Ну, что сказать. Для ОПГ - в самый раз, а для империи - маловато будет..."