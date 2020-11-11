"Что произошло в Закавказье? В сухом остатке: Путин из слабой позиции продолжает играть "на вторых ролях" у Эрдогана. Контекст такой: Путин своим заходом в Сирию, открыл дверь и Эрдогану, одновременно Путин потерял Грецию, поскольку Россия никак не смогла участвовать в поддержке Греции в борьбе с Эрдоганом вокруг шельфа, к тому же и русские влезли в компьютеры греческих архиереев во время конфликта вокруг украинского томоса. Эрдоган осмелел и видя слабость "русского царя", окончательно переподчинил Айя Софию. Теперь еще и Армения", - пишет публицист и политолог на своей странице в Facebook.

"Армяне будут считать до конца истории, что Кремль, имея данные разведки о подготовке азербайджано-турецкой военной операции, не смог (или не стал) пытаться остановить ее дипломатически, а дал возможность Баку праздновать триумф. В уже проигранной ситуации Путин вынужден пойти на подписание договора - в котором, как справедливо пишут, Эрдоган вообще не участвует. У него тем самым развязаны руки. Путин ставит в Арцах свой миротворческий контингент, на следующее утро Алиев заявляет, что ситуация будет контролировать российско-турецким альянсом, Песков вынужден опровергать.

При этом Москва согласилась на российско-турецкую мониторинговую миссию. Сейчас можно возражать, мол, турок не будет в Арцахе, миссия будет на территория Азербайджана. Но завтра-то турки скажут: как мы можем участвовать в мониторинге, не бывая на месте событий. Это все очевидно. Таким образом, российские военные аналитики, которые пишут, что "Закавказье выиграл Эрдоган" - правы. Тут не видно другой интерпретации.

Конечно, Кремль остается гарантом безопасности Армении, но теперь уже с совершенно другим контекстом: армяне будут считать, что Путин не сделал то, что мог. Со временем, конечно, они смягчатся и будут думать, что он и "не мог". То есть победит концепция: Путин уже был так слаб перед Эрдоганом к моменту начала разморозки конфликта, что и не мог уже ничего. Может ли Путин получить какой-то бонус в этой ситуации в плане укрепления политического альянса с Анкарой? По-моему, нет.

Во-первых, Эрдогану такой альянс с русским не нужен, во-вторых, а что получит Путин от этого альянса, ведь он окажется втянут в игру одновременно против Ирана, православных стран, глобальных армян и др.? Ничего не получит, кроме усиления Турции. А поскольку Путин теперь под санкциями и в глубоком конфликте с теми, кого в другой ситуации можно было бы дипломатически использовать для борьбы с расширением влияния Анкары в регионе, - то возможностей у него нет, и Эрдоган это тоже прекрасно знает".