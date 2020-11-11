"Очевидно, что Путин предал Армению, дав Алиеву добро на войну, давно готовившуюся при поддержке Турции. Без санкции России Азербайджан просто не решился бы на такое масштабное наступление", - пишет социолог на своей странице в Facebook.

"Российский диктатор сделал это, стремясь наказать Армению за революцию, чужими руками нокаутировать её и поставить на колени, а потом разыграть роль миротворца и усилить военное присутствие в регионе.

План вроде бы удался. Но это временная удача. Глупо говорить, что "Путин всех переиграл". Все глубже залезая в конфликты в регионе, он неизбежно столкнется с Турцией. И результат этого, как показывает соревнование российского и турецкого вооружения на армяно-азербайджанской войне, может быть для России плачевным.

Апдейт. Столкновение с Турцией не за горами. Разгорается конфликт по поводу участия турков в "миротворческой операции".