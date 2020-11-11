Минобороны России / YouTube Прибытие российских миротворческих сил в Армению для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе

Минобороны России / YouTube

"Кто бы сомневался, что Путин предаст Армению - своего формального союзника. Проигнорирует просьбы о помощи. Покажет, что вся его "храбрость" в отношении Эрдогана не выходит дальше запрета на ввоз помидоров. Да и то временного", - пишет депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга на своей странице в Facebook.

"И поставит армянского премьера Пашиняна в безвыходное положение: чтобы остановить войну, остановить гибель людей и сохранить хотя бы существующее положение в Карабахе, ему пришлось пойти на капитуляцию.

Теперь мы видим глумящегося над Арменией азербайджанского наследственного диктатора Алиева и потирающего руки Эрдогана.

Могли ли российские власти, не прибегая к военной силе, остановить азербайджанское наступление в Карабахе? Безусловно: у них достаточно дипломатических и экономических возможностей давления.

Не захотели. И из-за рефлекторной ненависти Путина к тем, кто, как Пашинян, приходит к власти на волне народного протеста, и из-за боязни ссориться с Турцией.

Последствия очевидны: в Армении будут относиться к России так же, как в Грузии. У путинской "осажденной крепости" остается все меньше союзников.

Хороший политик увеличивает число союзников. Плохой - уменьшает".