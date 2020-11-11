"Как и предполагал полтора месяца назад, азербайджанская операция к Карабахе была осуществлена с использованием опыта взятия турками афринского анклава курдов и, вполне возможно, планировалась и реализовывалась теми же офицерами и генералами", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook.

"Первые пару недель отсутствие серьезных продвижений на фронтах, упор на выявление и подавление с помощью беспилотников и дальнобойной артиллерии бронетехники, средств ПВО, огневых точек противника. Фактически деморализация обороняющейся стороны и лишение ее значительной части огневой мощи. Затем прогрызание обороны в найденных слабейших ее местах и планомерное вытеснение вооруженных отрядов и мирного населения, которые отходят сами под постоянными угрозами окружения и отрезания от своих.

Настолько идеально, как в Африне, где курдские отряды без борьбы вместе со значительной частью населения оставили столицу кантона, выступить в более сложном Карабахе не удалось, но с другой стороны, после взятия Шуши ситуация фактически повторилась. После падения этого города в руки наступающим упали мощные оборонительные сооружения на агдамском и северном направлениях, безо всякой надобности их штурмовать. Так же теперь можно предсказать исход существенной части армянского населения НКР, которое не захочет жить под дамокловым мечом вполне возможного в будущем дальнейшего продвижения азербайджанской армии для "окончательного решения" карабахской проблемы. Напомню, для этого через четыре с половиной года Баку достаточно просто отказаться продлевать мандат на размещение российских миротворцев.

Ситуация решилась в тот момент, когда в противостояние двух, относительно равных противников, где численное и техническое преимущество азербайджанцев компенсировалось многолетними и мощными армянскими укреплениями вмешалась Турция, резко изменив баланс сил. Россия же и не смогла физически, из-за растянутости своих войск по многим точкам других конфликтов, в которых она участвует, и из-за нежелания однозначно вставать на сторону Еревана компенсировать турецкое вмешательство. Эрдоган спросил - "слабо", мы своими действиями признали это.

В многолетней игре за влияние между московским царем и ангорским султаном мы сами сдали слишком много сильных карт для турок. Это и перенаправление через турецкую территорию газовых потоков в странной уверенности, что как переговорщики турки будут удобнее украинцев, и возможность для Эрдогана в момент перекрыть российский нефтяной и зерновой транзит, а также снабжение баз в Средиземноморье, проходящее через Босфор и Дарданеллы, и многомиллиардный проект атомной электростанции, который Россия за свой счет возводит в Турции. Я многажды писал, что мы сами этими действиями передаем туркам такие рычаги влияния, что ни помидорные, ни туристические санкции в случае очередной эскалации их не компенсируют. Предсказания начинают подтверждаться.

В итоге Эрдоган становится "решателем проблем" в Закавказье и Причерноморье, ничего удивительного, что и Украина, и Грузия, и даже, возможно, Молдавия начнут к нему приглядываться для разрубания собственных накопленных конфликтных точек. Конечно, не завтра и не через месяц, пока еще Россия достаточно сильна в регионе, но кто может сказать о дальнейшем развитии событий, особенно с учетом печальной реальности скоро уже десятилетнего экономического спада вперемешку со стагнацией у нас дома? Несколько лет мы пытаемся гордо выступать на международной арене с предельным напряжением экономики, вынужденной обслуживать имперские и геополитические хотелки, долго ли это еще сможет продлиться?

У турок тоже не все прекрасно, лира падает, экономика буксует, вынужденная компенсировать полдюжины внешних войн, международное давление и внутренние неурядицы, но разница между двумя странами в том, что Эрдоган концентрирует силы в достаточно узком регионе вокруг своих границ, мы же растекаемся имперской мыслью по всему земному шару, от Венесуэлы, до Тихого океана, пытаясь соответствовать Советскому Союзу, вдобавок санкционное давление на нас не в пример сильнее.

В целом приходится констатировать, что начинает планомерно сыпаться то самое "кольцо безопасности", которое кремлевские вожди пытались выстраивать вокруг России последние годы. Беларусь, Молдавия, Закавказье, Киргизия - вместо того, чтобы планомерно и вдумчиво следить за ситуацией у своих ближайших соседей мы отвлекались на Америку, Британию, африканские и аравийские пустыни, участвуя в увлекательной для стареющих мальчиков стратегической игре, вот и пожинаем плоды. Причем удары наносят не коварные Штаты, на противостояние с которыми были брошены такие ресурсы, а вроде бы свои, идеологически близкие, "партнеры".

Вот вам и пример "многополярного мира", который у нас предвкушали и прочили - теперь мы в нем оказались, и выяснилось, что мы далеко не самые крутые, гордые и пробивные. Бойся исполнения своих желаний".