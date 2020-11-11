"Не знаю, получится ли у Путина обеспечить выполнение позавчерашних ночных соглашений, но вообще-то вполне может получиться: ни азербайджанцы, ни армяне, ни даже турки атаковать "российских миротворцев", скорее всего, не рискнут. Но тогда возникает неизбежный вопрос: ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ БЫЛО СДЕЛАТЬ ТО ЖЕ САМОЕ РАНЬШЕ?" - пишет публицист на своей странице в Facebook.

"Если Российская Федерация спокойно имела возможность прекратить эту войну в любой момент, почему это нельзя было сделать неделю назад? Две недели назад? Месяц назад? В первый же день войны? На второй? Как можно было сидеть и спокойно смотреть на гибель тысяч людей, хладнокровно выжидая - пусть, мол, Азербайджан такие-то районы еще возьмет и такой-то город, подождем пока линия фронта еще сдвинется, не будем торопиться?!

Нет, я прекрасно понимаю, почему это делалось политически. Вся идеология путинизма базируется на отрицании революций, для них принципиально показать, что НИКАКАЯ смена власти "снизу" НИКОГДА ни к чему хорошему привести не может. Оттуда Крым в ответ на Майдан и Абхазия с Осетией в ответ на "революцию роз". "Теперь пришла пора наказать армян и этого наглого Пашиняна".

Но вот когда я представляю себе это на бытовом уровне - как люди сидят, спокойно смотрят на списки погибших 2000-х годов рождения и обсуждают - "нет, не спеши, пока еще мало погибло, неубедительное наказание будет, надо еще недели две потянуть" - вот это представить себе все-таки тяжело. Чисто по-человечески невозможно. Все-таки они там какие-то рептилоиды, негуманоиды точно".