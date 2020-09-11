"Я очень высокого мнения о российских ученых, о российских врачах, о российских учителях, - я высокого мнения о профессиональных качествах людей, работающих в "бюджетной сфере". К сожалению, история и политическая система нашей страны сделала все, чтобы мнение о гражданских качествах российских ученых, врачей и учителей было не таким высоким. (О своих тоже, - мы все стоим на ступеньку ниже, чем могли бы)", - пишет историк на своей странице в Facebook.

"Именно поэтому нужно отличать одно от другого: если я не доверяю мнению омских врачей об отравлении Навального, - я сомневаюсь не в их профессионализме, а в их гражданских качествах. И когда я не доверяю учителям из избиркома, - это не значит, что я думаю, что они плохо преподают, скажем, химию. Я ничего не знаю об их профессиональных качествах, но сомневаюсь в их способности противостоять давлению власти и находить независимую точку опоры.

То есть каждый раз, когда на кону стоят интересы режима, мнение зависимых от режима профессионалов, к сожалению, не может высоко котироваться. Именно для этого, кстати, режим сделал все, чтобы минимизировать число независимых от него профессионалов и особенно независимых институтов; самым крупным единовременным ударом было лишение независимости крупнейшего экспертного центра - Российской академии наук в 2013 году".