"Вы будете смеяться, но в нагромождениях вопиющей лжи, которой Александр Лукашенко так щедро одарил почтительно ему внимавших московских пропагандистов, можно обнаружить и намек на правду. Проблеск случился, когда диктатор попытался проанализировать причины протеста, вдруг охватившего всегда смирных белорусов: "Я говорю, что это похоже на какой-то элемент мелкобуржуазной революции. У нас появились буржуйчики, богатые люди, айтишники, которых я создал вот этими ручищами, им предоставив условия такие, какие нигде не могут предоставить лучше. Почему не могут? Потому что страна спокойная, тихая, стабильная. Иди, гуляй не хочу - и никаких налогов. Ну лучше уже не представишь. И что им захотелось? А им захотелось власти. И так далее. Вот она здесь - глубина этого конфликта". При желании можно вспомнить, что и Владимир Путин в 2011-м так же сетовал на молодежный протест. Мол, это же я все им дал, создал благоприятные условия для жизни, а они, неблагодарные белоленточники, бунтовать вздумали", - пишет шеф-редактор "Ежедневного журнала".

"Тут есть, как мне кажется, два противоречия, с которыми сегодня сталкиваются авторитарные режимы в Белоруссии и в России. Первое в том, что диктаторы заинтересованы все же в поддержании некоторого уровня благосостояния подведомственного населения. Конечно, когда массы заняты исключительно физическим выживанием и ни о каких протестах не помышляют вовсе, тоже неплохо. Но тогда следует создавать террористическую диктатуру вроде сталинской, что довольно трудно представить в Европе 21-го века. Поэтому современные автократы постоянно экспериментируют с послаблениями, льготами для частного бизнеса. Просто для того, чтобы люди могли зарабатывать себе на жизнь. И вот тут-то происходит метаморфоза, так расстроившая белорусского усача. Люди, сами добившиеся определенного уровня благосостояния, знающие, что они производят современный продукт, имеющий спрос во всем мире, начинают задумываться: "А почему, собственно, этот замшелый старый дурак нами командует почти тридцать лет?"

Путин, надо отдать ему должное, быстро уловил угрозу, исходящую от роста "мелкобуржуазного" сознания. Медведевские глупости со сколковскими стартапами были сведены на нет. Однозначное предпочтение было отдано госкапитализму. Изобрел, придумал что-нибудь - отлично, неси сюда, мы найдем, как использовать. А тебе, сообразительный ты наш, место в какой-нибудь шарашке, в Анапе, у теплого моря. Понятно, что играть в подобные игры мог только Путин, имеющий подушку безопасности в виде нефтяной и газовой ренты. Лукашенко приходилось больше позволять продвинутым группам населения, и результаты не замедлили сказаться.

Лукашенко указал на проблему, с которой сталкиваются и он, и Путин. Несколько раз во время интервью он с печалью упомянул потерянное, по его диктаторскому мнению, поколение белорусов: "Два поколения ... выросло. Они другие... Ну, наверное, нынешнее поколение белорусов… как вы говорите, белорусы непуганые... Вот выросло новое поколение, которое, говорят, мы упустили. Да мы не упустили это новое поколение, просто жизнь совершенно другая. Я не говорю, что мы против этой жизни должны только бороться, но и бороться должны".

Эти молодые, всю свою жизнь видели одну и ту же физиономию в телевизоре и на стенах официальных кабинетов. При этом суждения, которыми царственный дедушка периодически делится с окружающим миром, кажутся им убогими и плоскими. А приемы, с помощью которых он удерживает власть, совершенно омерзительны. Мало того, реальная жизнь ничуть не напоминает победные рапорты, с которыми этот дедок время от времени выступает. Они давно выросли. Собственно говоря, вся разница между поколениями заключается в том, что люди с советским опытом помнят перманентную битву за колбасу в прошлом, а, главное - они считают подлость власти делом естественным. А молодые не испытывают никакой благодарности диктатору за наличие десятка сортов колбасы, а вот естественное омерзение к узурпации власти испытывают. Не зря же Михаил Леонтьев, толмач Сечина, в приступе испуганной откровенности предлагал: "Мы столкнемся с необходимостью лишить молодежь избирательных прав, наверное, в ближайшее время. Потому что иначе мы потеряем страну".

К тому же очень немногие люди сохраняют в старости, которая со всей неизбежностью пришла и к Лукашенко, и к Путину, способность постоянно учиться, постоянно осваивать нечто новое. Уж лучше рассчитывать на то, что накрепко засело в голове во времена далекой юности. И это касается практически всего. Российский начальник излагает взгляды на историю Второй мировой войны, полностью соответствующие тому, чему полвека назад его учили в Ленинградском университете и на Высших курсах КГБ. При этом хвастает тем, что информацию о внешнем мире черпает из желтых папок, приходящих из спецслужб, демонстративно игнорируя альтернативные источники информации, например, интернет.

Он совершенно не стесняется того, что превращается в предмет манипуляций со стороны своих конфидентов. Вспомнить хоть как он с гордостью демонстрировал именитому американскому гостю видео якобы ударов по террористам в Сирии, которые на самом деле оказались записью американской атаки на талибов в Афганистане. А теперь Лукашенко с мистическим ужасом дикаря, впервые увидевшего мушкет, рассуждает о всесилии интернета и социальных сетей: "Все это глобализировано и интернационализировано. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится - ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, ну и со своим старшим другом, старшим братом, как я его называю, Путиным. Я его предупредил - этому противостоять нельзя. А как вы противостоите Telegram-каналам? У вас есть возможность блокировать эти Telegram-каналы? Нет. Ни у кого. Даже у тех, кто всю эту паутину придумал - американцев".

Ну точь-в-точь Сечин, который был уверен, что арабскую весну "нагуглили". И что эти дедки будут делать, когда сети интернета нельзя будет "регулировать", как это делают сейчас в России?

Как бы предсказания испуганного Лукашенко, который хочет насмерть испугать Путина, не оказались пророческими: "Лукашенко напомнил, что он говорил Путину о том, что двум президентам придется стоять спина к спине и отстреливаться". Главное, чтобы ни в кого не попали..."