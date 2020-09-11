"Еще один бессмысленный факт: русская народная песня про козлика, который жил-был у бабушки, на самом деле является переводом и упрощенной перепевкой польской народной песни с похожим сюжетом. Но есть небольшая разница", - пишет журналист и маркетолог на своей странице в Facebook.

"Русский вариант: бабушка козлика очень любила, но ему самому вздумалось в лес погулять, где его и съели злые волки, оставив только рожки да ножки. все плачут. конец. (Ну, есть ещё вариант для снежинок, в котором козлик убежал по дорожке, но об этом не будем).

Польский вариант: жила-была богатая старуха. У нее был козлик. Однажды козлик съел капусту на огороде, и старуха выгнала его в лес. В это время просыпается старик (тоже, очевидно, богатый), которого немного смущает отсутствие козла. В результате старуха идет в лес, чтобы вернуть козлика обратно и, возможно, извиниться перед ним (хотя это вряд ли).

В лесу она встречает волков, которые издевательски предлагают ей углубиться в чащу и посмотреть под кустом лещины. Там старуха находит два рога. Но это еще не конец, а конец вот какой. В один рог она засыпает розмарин, а в другой табак. Дальше старик и, возможно, старуха с удовольствием используют табачный рожок для, собственно, хранения табака.

Кроме того, что польский вариант на первый взгляд сильно логичней и циничней, мне нравится, что в нашей версии без следа потерялись старик, богатство, попытки все исправить и чувство вины, а вся ответственность за произошедшее возложена на жертву, которая, очевидно, слишком короткую шкуру надела.

У нас ничего этого нет, у нас сильная женщина плачет у ручья. Профессиональный шейминг козлов с семнадцатого века".