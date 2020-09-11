"Одно из любимых российско-украинских развлечений последнего времени - рассказывать, что Светлана Тихановская - уже никто, что о ней уже все забыли, что она была временным символом, отныне ни на что не влияющим, и так далее. Кто-то к этому добавляет, что отныне лидером белорусских протестующих стала Колесникова. Кто-то - что невозможно установить реальный исход выборов 9 августа, поэтому нельзя требовать признании Тихановской президентом, но только новых выборов. И так далее", - пишет публицист в Facebook.

"Меж тем, на мой взгляд, все это - умножение сущностей без необходимости. По всем хоть сколько-нибудь заслуживающим доверия источникам мы знаем, что абсолютное большинство, свыше двух третей, белорусских избирателей на последних президентских выборах проголосовали за Светлану Георгиевну Тихановскую. Поэтому именно она в настоящий момент является единственным легитимным главой Республики Беларусь. И будет оставаться такой до истечения своего срока либо досрочного ухода в отставку (если в соответствии со своим предвыборным обещанием решит провести новые открытые выборы).

Рад, что именно такую позицию постепенно начинают занимать и официальные власти окружающих Беларусь стран. (На картинке - Литва официально объявляет о признании президентом РБ именно Тихановской). Надеюсь, что вскоре к литовской инициативе присоединятся и все остальные страны, затем Тихановской присягнет белоруская армия, потом полицейские... И, наконец, в какой-то момент Лукашенко увидит, что его распоряжения не выполняет никто кроме его сына Коли. Да и тот в последнее время все чаще интересуется "а что на эту тему думает тетя Света?" На этом диктатура там и закончится..."