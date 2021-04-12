Юрий Гагарин

Wikipedia

"Мои родители работали в учреждении с маловразумительным названием "НИИ приборостроения". В конце 80-х его переименуют в НИИ космического приборостроения. Я примерно понимал, что они занимаются чем-то таким, но вопросов не задавал, чтобы не ставить их и себя в неловкое положение. Было нормальным и привычным изобретать в школьных сочинениях что-нибудь типа "мама-ткачиха" и "папа-электросварщик". Педагоги понимали, что что-то тут не так, но вопросов не задавали", - пишет президент фонда "Петербургская политика" на своей странице в Facebook .

"Когда в 2015 году моему отцу исполнялось 80 лет, Роскосмос в очередной раз поднимался с колен, и я потестировал систему. Позвонил в этот самый НИИ начальнику отдела кадров с просьбой прислать хоть какую-нибудь телеграмму. Со мной вежливо поговорили, но ничего, конечно, не прислали.

Теперь к сути 12 апреля. В 1961 году СССР выиграл космическую гонку. Вернее, первый матч на домашнем поле. Потом случились 1968-й и 1969-й - гибель Гагарина и высадка человека на Луну. С тех пор стало принято гордиться Гагариным и игнорировать современный космос. Сделав вид, что поражения во втором туре космической гонки не было, стали развлекаться отправкой вьетнамских космонавтов и всяким таким.

Ответа на вопрос "А зачем это нужно сейчас?" предпочитали избегать, отводили глаза. С тех пор и имен действующих космонавтов никто не знает. Хотя, может, и правда нужно. И правда герои. Но это кажется неинтересным и куда нуднее и скучнее Гагарина - редкого примера героя с человеческим лицом".