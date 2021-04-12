Владимир Путин и Дмитрий Рогозин

Пресс-служба президента России

"Мы не можем жить без космоса. Но, если подумать, то можем. Потому что Роскосмос ставит перед собой задачу не освоения космоса, а создания средств доставки ядерного оружия соседям по планете. Ну и еще - получить денег. Это не я придумал, это официальное заявление ведомства", - пишет политик на своей странице в Facebook .

"И больше космос ни за чем, в общем-то, российскому государству не нужен. Там летают опасные спутники, раздающие неподцензурный интернет, и другие, подсматривающие за дворцами маркиза Ротенберга. Ничего там нет хорошего, в вашем космосе, все хорошее уже во дворцах, дайте только от плесени избавиться.

У нас же было героическое прошлое? - Было. - Вот и хватит. Владимир Владимирович предпочитает не в космос, а на дно. Так спокойнее. Для тех, кто желает странного, есть два пути: в тюрьму и в аэропорт. Не зря же булгаковско-гайдаевский Иван Грозный так веселился, рассказывая, как изобретателя, сделавшего крылья, посадили на бочку с порохом - пущай полетает.

А теперь - умягчение нравов. И наш Илон Маск, ученый и предприниматель из Новосибирска Михаил Кокорич, вынужден был эмигрировать в США, спасаясь от преследований, и сейчас работает с основателем SpaceX. Г - значит "гуманизм".

А что в России не будет частной космонавтики, про которую я, наивный, еще писал вместе с Михаилом Кокоричем и Андреем Заякиным закон, так тоже не беда. Скоро и никакой не будет. Не надо сверлить небесную твердь.

С Днем космонавтики. Не поминайте лихом".