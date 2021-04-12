Сергей Королев в Бутырской тюрьме, февраль 1940 года

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"Мы первые в космосе" - очередной праздник непричастных, паразитирующих на величайшем достижении сталинского зека, чудом уцелевшего в КолымЛаге, Сергея Павловича Королева. Это именно он, во время "хрущевской оттепели", первым в мире создал феноменальную межконтинентальную баллистическую ракету (отдельной космической программы в СССР никогда не было - это тоже ложь коммунистов), которая вначале вывела на орбиту Спутник (1957), а потом и Гагарина (1961). Ту ракету, которая под названием "Союз 2.1" до сих пор эксплуатируется Российской Федерацией с минимальными переделками от изначальной королевской конструкции", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook .

"И "мы", по-честному, сейчас не должны устраивать очередной "шабаш непричастных", а встать на колени перед могилой величайшего русского инженера, поскольку "мы" допустили в нашей стране существование преступного и бесчеловечного сталинского режима, который отправил Сергея Королева в КолмыЛаг. Причем изначально Королев шел по "расстрельному списку" вместе с убитым государством Лангемаком, про которого маршал Советского Союза Дмитрий Устинов говорил: "если он был жив мы бы летели уже к Юпитеру".

Это "мы" позволяем существовать такой власти, которая и сейчас продолжает убивать русских инженеров - найдите в интернете историю про судьбу и смерть в тюрьме Валерия Пшеничного, которого некоторые назвали "русским Илоном Маском".

Это "мы" позволяем в нашем обществе существовать тем, кто оправдывает Сталина и мечтает повторить преступные репрессии, а также опять загнать русских инженеров в тюрьмы-"шарашки", чтобы заставить их там работать "за пайку", присваивая себе их успехи и достижения.

Принятие на себя ответственности за произошедшее - это признак взрослого человека. Найдите в себе в этот день мужества попросить прощения у Сергея Королева. Сегодня ЕГО праздник, а не нас - непричастных!".