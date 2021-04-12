"Когда через двести лет историки буду писать о России 2021 года, они будут уверены, что мы продолжаем жить в Советском Союзе. Конечно, формально СССР распущен в 1991 году, и на его основе возникли новые политические образования, но вы часто думаете в таком ключе о Византии? Была ли Византия, сохранившая символы своей государственности и правящую династию распущена когда бы то ни было, до тех пор, пока не пал окончательно великий Константинополь?" - пишет обозреватель и преподаватель на своей странице в Facebook .

"Вот и историки будущего напишут о нас в таком ключе. Через 30 лет после официального роспуска СССР им правил бывший офицер этого государства, не отличавшийся высоким уровнем социальной ответственности, чтобы не допустить своих друзей и одноклассников до разграбления остатков государства. Ради сохранения личной власти он затеял войну с бывшими имперскими провинциями, которая грозила обернуться большой войной с миром. Были восстановлены имперские символы, а граждане бывшей империи радовались этому, потому что не знали других радостей.

В 1991 году возбужденным наблюдателям казалось, что СССР умер раз и навсегда, почти без жертв и словно по взмаху волшебной палочки. Но государство, созданное из страшной Российской Империи и мессианского коммунизма, цементированное сталинизмом и страхом, не могло уйти так быстро. Дзержинский на площади рухнул, но Дзержинский в головах остался. Тридцать лет мы живем в распадающемся СССР, и жить в нем, как бывало в других империях, возможно, предстоит еще нашим детям и внукам.

Что до марксизма как официального повода существования СССР и его отличительного знака, то к этому не нужно относиться слишком всерьез. Северная Корея смогла обновить чучхе, убрав из нее имена Ленина-Сталина, и продолжила свое поступательное развитие назло буржуазным завистникам. Вот и мы оставим от учения Маркса ненависть к геям и "традиционные ценности", и на долгие годы заживем - в умирающей империи, на краю света в приполярных широтах".