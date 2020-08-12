"Вопреки тому, что утверждают лукашенковские пропагандисты, белорусское восстание очевидно спонтанно и никем не управляется", - пишет политолог в Facebook.

"Протестующим не удается сформулировать ни одного требования, кроме общей эмоции "долой Лукашенко!". Между тем им не помешало бы внятно проартикулировать одно простое пожелание - организовать пересчет голосов.

Четко сформулированное и демонстративно "скромное" требование помогло бы деэскалации протеста. Все-таки избивать людей, требующих всего лишь пересчитать голоса, гораздо сложнее, чем бить тех, кто пытается "свергнуть законную власть".

Пересчет голосов мог бы стать своего рода компромиссом, который позволил бы выйти из нынешнего тупика. Думается, что с этим требованием согласились бы и многие здравомыслящие представители аппарата: "Ну да, Александр Григорьевич, почему бы и не пересчитать? Вы ведь все равно победили! Зато народ успокоится".

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"Я бы предложил протестующим белорусам на ближайшие пару дней сделать своим слоганом одно простое слово: НЮРНБЕРГ. Именно его надо писать на плакатах, и скандировать на площадях", - продолжает Галлямов.

"Расширенный месседж должен звучать примерно следующим образом. "Главной линией защиты нацистские преступники в свое время избрали следующую нехитрую мысль: я, дескать, только выполнял приказ. Повторяли ее в Нюрнберге столь часто, что с тех пор эту защиту так и называют - "нюрнбергская". По-немецки она звучит как "Befehl ist Befehl" - "приказ есть приказ". Как известно, помогала эта линия слабо, большинство подсудимых отправилось либо в тюрьму, либо на виселицу..."

Белорусским силовикам, избиркомам и вообще аппарату надо напомнить об ответственности. Кроме этого, им стоит показать, кем они в глазах людей выглядят".