"Моя племянница живёт в Минске. Вчера написала мне, что сутки назад пропал брат ее мужа. Его избили менты и увезли. Куда - информации никакой. Связи с ним нет. Интернета нет. Нужные телефоны всяких РУВД и больниц найти - это надо погуглить, а интернет, дубль два, заблокирован наглухо. Доехать куда-либо - тоже целая проблема: не работают многие станции метрополитена", - пишет журналист на своей странице в Facebook.

"А таких пропавших в Минске, как близкий моей племянницы - несколько тысяч.За два дня "спокойная", "стабильная", "авторитарная" страна превратилась в Северную Корею и реальный концлагерь. Даже если у вас нет в ней родственников или друзей - следите за происходящим внимательно, потому что нас (вас) ждет ровно то же самое.

Они говорят: все "цветные" революции начинаются одинаково. Чушь для троечников. Это все диктаторы - одинаковые. Одинаково списывают все на внешние силы, одинаково лгут, одинаково ретроградны и одинаково садисты. Одинаково, в том числе, шантажируют жизнями матерей, мужей, жен и детей и заставляют записывать "покаянные" видео.

Лукашенко и Путин - не однояйцевые близнецы, но братья по разуму. Нас ждет все то же, что сейчас происходит в Беларуси, только в тройном масштабе. Поэтому следите внимательно за белорусским опытом, особенно - за протестным опытом, чтобы, как говорится, "перенять всё лучшее", но избежать ошибок. Чтобы, когда все начнется, бить точно в цель, сразу, первым, а не "гулять по бульварам". Это спасёт десятки жизней ваших родных.

Сейчас очень трудно думать о чём-либо ещё. Держись, Беларусь.

UPD. Родственник нашелся. В КПЗ. Причем в другом городе".