"Предлагаю моим читателям из Беларуси идею кампании "Не стреляй в своих!". Сейчас в Беларуси все зависит от людей в погонах. Если они откажутся подавлять протесты - диктатор будет быстро свергнут и бойни удастся избежать. Если нет - Беларусь надолго превратится в большой концлагерь, а тысячи людей будут убиты, искалечены, осуждены", - пишет социолог на своей странице в Facebook.

"В этой ситуации необходимо хотя бы попытаться повлиять на сотрудников белорусских силовых структур. Во-первых, самое элементарное. Нужно формальное обращение оппозиции к ним.

Структура этого документа может быть такой: призыв к отказу от насилия по отношению к протестующим, просьба не выполнять преступные приказы, предупреждение об уголовной ответственности за их исполнение, гарантия безопасности и будущего статуса народных героев в случае отказа от поддержки преступников у власти. Протестующие могли бы прямо на личных принтерах распечатывать это обращение в форме листовки и раздавать силовикам.

Во-вторых, "звонок (письмо) другу" - необходима адресная доставка этих месседжей знакомым. Практически у всех есть какие-то родственники, одноклассники, приятели, соседи, бывшие бойфренды и т.п. в силовых структурах.

Предлагаю написать им в социальных сетях или позвонить и попросить не стрелять и не бить своих, переслать фото и видео со зверствами карателей, объяснить, что их будет ненавидеть вся страна, что в случае исполнения преступных приказов их ждет расплата, а если они откажутся быть зверями и преступниками - станут национальными героями".