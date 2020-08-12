"Комментаторы дают много полезных советов тем, кто пытается избавиться от Лукашенко и его шайки, удерживающей - после, судя по имеющимся данным, проигрыша на выборах 9 августа - власть в Беларуси. И забастовки помогут, и публикация личных данных тех, кто избивает мирных граждан, и переговоры с местными силовиками, которым в какой-то момент надо переходить на сторону народа и просто продолжающиеся протесты. Что важно - никакого настоящего продолжения у Лукашенко уже нет", - пишет профессор Чикагского университета на своей странице в Facebook.

"Можно посадить тысячи человек в тюрьму, можно выдавить за границу десятки тысяч, но его правление, по существу, уже закончилась. Вопрос - насколько затянется агония и сколько невинных жизней унесет.

Лукашенко и его окружению кажется, что это было умно - захватить Светлану Тихановскую, победившую на выборах 9 августа, и заставить её прочитать по бумажке призыв уйти с улиц. Но это, возможно, самая большая из сделанных глупостей. Дураки, не понимают, что за "слабую" Тихановскую только что проголосовали миллионы белорусов. То, что им с экрана показали ее слабой, испуганной никак не может их успокоить или напугать - они за слабую и голосовали. Они бы ее еще в кандалах показали или с синяками на лице...

Если бы у лукашенковского окружения были мозги, они бы использовали шанс для переговоров о переходном правительстве. (И на месте российского руководства я бы торопился начать переговоры с ее штабом - а то потом придется в очереди стоять...) Еще раз - это человек, которого можно запугать угрозами - но это тот человек, про которого большинство белорусов сказало, что они хотят видеть ее, а не Лукашенко, руководителем страны. Это никуда, и уже никогда, не уйдет".