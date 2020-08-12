"Российская Конституция 93-го года, а особенно ее версия от года 20-го - некий вариант Кольца всевластия. Даже бессребреник Фродо или некий условный ангел, рожденный в России и попавший волею случая на президентский престол, не сможет с высочайшей вероятностью совладать с соблазном присвоить и использовать заключенные в них огромные силы", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook.

"Конечно, ради общего блага, по крайней мере в самом начале. Ну а потом начинается моральное растление, истончение доброты и всех лучших душевных качеств и дальше, к Горлуму, оберегающему его "прелесть" или к нашему славному Вождю.

У Фродо кольцо вырвали вместе с пальцем против его воли. У потенциального "ангела", будущего теоретического лидера оппозиции, который получит вместе с Конституцией деспотические полномочия придется их, как и Конституцию, вырывать из рук, вполне вероятно, что прямо с руками.

Так что прийти к власти - это только первый шаг, дальше начнется новая, не менее тяжелая, борьба. За то, чтобы эту власть сделать приличной, очеловеченной и ограниченной".