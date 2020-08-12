Наша Нiва / Telegram В интернете распространили видео, в котором Светлана Тихановская, читая текст по бумажке, призвала белорусов не противостоять силовикам и не выходить на протесты

Наша Нiва / Telegram

"Происходящее со Светланой Тихановской требует самого пристального внимания. Сообщают, что её странное обращение к белорусам было записано еще до выезда (вывоза) из Беларуси из-за шантажа членам семьи. Возможно, запись этого обращения была одним из условий безопасности семьи, в том числе арестованного по указанию Лукашенко мужа. Всей достоверной информации на этот час в открытом доступе нет. Чем и как ей угрожали, мы узнаем позже", - пишет депутат Псковской областной думы на своей странице в Facebook.

"Тихановская - избранный президент Беларуси. Любое насилие в ее отношении относится к категории особо тяжких преступлений. Статус избранного президента в изгнании не является оптимальным для развития событий в Беларуси, но, во всяком случае, гарантирует ей личную безопасность. Лукашенко не считал ее опасным противником, иначе не разрешил бы допустить на выборы. Но выборы прошли совершенно неожиданно не только для Лукашенко, но и, возможно, для самой Тихановской. Она стала смертельно опасна для Лукашенко уже после 9 августа именно как фактический победитель выборов. И узурпатор власти Лукашенко выдавил из страны избранного президента Тихановскую. Ее присутствие в Беларуси означало фактическое двоевластие.

В такой ситуации главным требованием белорусского общества становится проведение новых честных президентских выборов со свободным допуском всех кандидатов. Будет ли среди участников этих выборов Светлана Тихановская - решать ей и ее родным, в первую очередь. Но все то, что она уже сделала за несколько недель, - это подвиг. Нельзя его умалить и обесценить.

Легитимность развития событий в Беларуси в огромной степени зависит сейчас от того, найдутся ли силы, способные организовать и провести переговоры оппозиции (по сути общества) с Лукашенко. Россия по воле Путина вычеркнула себя из числа таких возможных посредников: Путин умудрился поздравить Лукашенко "с победой" одним из первых. Возможность посредничества сохраняется у международных организаций (ООН, Совет Европы), но очень трудно представить, чтобы Лукашенко принял такое посредничество. Альтернатива переговорам - гражданская война.

Очень жаль, что Путин так бездарно сорвал жизненно важный шанс для России и Беларуси".