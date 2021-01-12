"Серьезная проблема, с которой столкнутся на думских выборах технологи "Единой России", будет связана с соотношением партийной и личной составляющей в агитматериалах кандидатов-одномандатников", - пишет политолог на своей странице в Facebook .

"Самые сильные из них и раньше не были в восторге от медведя, которого им приходилось лепить на каждый свой баннер, а уж в этом году, когда партийный рейтинг скатился до 30 процентов, любой из них, кто более-менее адекватен, тем более быстро поймет, какая это тяжелая гиря на ногах.

Естественным желанием этих людей будет попытаться эту гирю отцепить. Если партия позволит им это сделать, она и трети голосов не наберет. Минимизация присутствия бляшки "Единой России" в поле приведет к снижению электабилити и катастрофическому падению рейтингов. Партия предстанет не только ненавистной, но еще и слабеющей. Идеальная комбинация для того, чтобы спровоцировать протестное голосование в прежде лояльных группах.

Вот и сиди выбирай: либо навязывать партийную составляющую одномандатникам, ухудшая тем самым их шансы, либо спасать последних и окончательно махнуть рукой на сам список".